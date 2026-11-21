Ảnh minh họa bị cáo Asif Merchant

Merchant bị kết tội hồi tháng 3-2026 với các cáo buộc liên quan đến khủng bố và thuê người thực hiện hành vi ám sát.

Theo hồ sơ vụ án, bị cáo đã tìm cách thuê sát thủ nhằm ám sát ông Trump, cựu Tổng thống Joe Biden và cựu Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Nikki Haley.

Tuy nhiên, những người mà Merchant tìm cách thuê thực chất là các đặc vụ ngầm của Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Các công tố viên cho biết bị cáo đã trả 5.000 USD cho các đặc vụ này.

Theo cáo trạng, Merchant bị bắt tại bang Texas vào tháng 7-2024 khi đang chuẩn bị rời khỏi Mỹ.

Trong quá trình xét xử, Merchant khai rằng mình hành động theo chỉ đạo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) nhằm trả đũa cho vụ Mỹ sát hại Tướng Qasem Soleimani trong một cuộc không kích tại Iraq năm 2020.

Bị cáo cũng nói rằng tham gia kế hoạch do lo ngại cho sự an toàn của người thân tại Iran, cho rằng các thành viên gia đình đã bị đe dọa.

Merchant khẳng định bản thân có ý định hợp tác với giới chức Mỹ trước khi các vụ tấn công được thực hiện.

Washington từ lâu cáo buộc Tehran hậu thuẫn các hoạt động nhằm vào lợi ích của Mỹ ở nước ngoài.

Iran bác bỏ các cáo buộc liên quan đến các âm mưu tấn công trên lãnh thổ Mỹ.

Các công tố viên Mỹ cho biết việc bắt giữ Merchant đã giúp ngăn chặn âm mưu từ giai đoạn chuẩn bị, trước khi bất kỳ mục tiêu nào bị tấn công.

Theo Guardian