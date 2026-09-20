Công dân Nga tại Việt Nam tham gia bầu cử Duma Quốc gia

Từ 8h sáng 20/9, đông đảo công dân Nga đang sinh sống, làm việc và du lịch tại Việt Nam đã tới điểm bỏ phiếu số 8067, được bố trí trong khuôn viên Đại sứ quán Liên bang Nga tại Hà Nội, để thực hiện quyền công dân, tham gia bầu cử đại biểu Duma Quốc gia Liên bang Nga khóa IX.

Đại sứ Gennady Bezdetko thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu ở Đại sứ quán Nga tại Hà Nội.

Tại Việt Nam, ngoài Đại sứ quán Nga tại Hà Nội, các điểm bỏ phiếu dành cho công dân Nga được tổ chức tại các Tổng Lãnh sự quán Nga tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và một điểm bỏ phiếu tại khu dân cư của Liên doanh Vietsovpetro (TP Hồ Chí Minh). Các điểm bỏ phiếu mở cửa từ 8h đến 20h.

Trao đổi với phóng viên CAND, Đại sứ Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko cho biết, cuộc bầu cử đại biểu Duma Quốc gia có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển ổn định của nước Nga trong tương lai.

“Cuộc bầu cử lần này sẽ xác định cơ cấu các chính đảng trong Duma Quốc gia trong những năm tới. Chúng tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ góp phần bảo đảm sự phát triển ổn định và năng động của đất nước chúng tôi", Đại sứ Bezdetko nhấn mạnh.

Theo Đại sứ Bezdetko, tại điểm bỏ phiếu ở Đại sứ quán Nga tại Hà Nội có sự tham gia của cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, nhân viên các tổ chức, doanh nghiệp và cơ quan đại diện của Nga đang hoạt động tại Việt Nam, cùng những công dân Nga hiện có mặt tại Việt Nam để du lịch, nghỉ dưỡng.

Các công dân Nga đăng ký bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở Đại sứ quán Nga tại Hà Nội.

"Chúng tôi hy vọng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công. Nhân đây, tôi muốn gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng Việt Nam, tới những người bạn Việt Nam vì sự giúp đỡ và hỗ trợ trong việc tổ chức, bảo đảm cho sự kiện quan trọng này", Đại sứ Bezdetko nhấn mạnh.

Cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX diễn ra trong 3 ngày, từ 18 đến 20/9, để bầu 450 đại biểu cơ quan lập pháp, gồm 225 đại biểu theo danh sách đảng và 225 đại biểu được bầu trực tiếp tại các đơn vị bầu cử, với mỗi đơn vị bầu cử lựa chọn một đại biểu. Hơn 111 triệu cử tri Nga đủ điều kiện tham gia cuộc bầu cử lần này, trong đó có các cử tri sinh sống, làm việc ở nước ngoài, theo TASS.

Một công dân Nga thực hiện quyền công dân tại điểm bỏ phiếu ở Đại sứ quán Nga tại Hà Nội.

Quy trình bỏ phiếu đối với công dân Nga tại điểm bỏ phiếu ở Đại sứ quán Nga tại Hà Nội diễn ra nhanh chóng, thuận tiện. Cử tri đăng ký, xuất trình và kiểm tra giấy tờ tùy thân với nhân viên phụ trách bầu cử. Sau khi thông tin được xác nhận, cử tri nhận phiếu, thực hiện lựa chọn và bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Cũng trong cuộc trao đổi với phóng viên Báo CAND, Đại sứ Gennady Bezdetko đánh giá cao sự phát triển năng động của quan hệ giữa Việt Nam và Liên bang Nga thời gian qua; kỳ vọng hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đại sứ Gennady Bezdetko và Phu nhân Elena Bezdetko tại điểm bỏ phiếu ở Đại sứ quán Nga tại Hà Nội.

Theo Đại sứ Bezdetko, Nga và Việt Nam có tiềm năng hợp tác lớn trên nhiều lĩnh vực. Bên cạnh những lĩnh vực truyền thống như năng lượng, giao thông vận tải, hai nước còn có nhiều cơ hội thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực mới như công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, vũ trụ, giáo dục, đào tạo nhân lực, khoa học và đổi mới sáng tạo.

“Chúng tôi hy vọng việc tiếp tục khai mở tiềm năng này sẽ mang lại những kết quả cụ thể cho cả nhân dân Nga và nhân dân Việt Nam”, Đại sứ Bezdetko cho biết.

Đại sứ Bezdetko đồng thời bày tỏ kỳ vọng các bộ, ngành, cơ quan hai nước sẽ tích cực triển khai những thỏa thuận đã đạt được trong các cuộc tiếp xúc cấp cao, qua đó thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương trong thời gian tới.