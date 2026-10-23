Công dân Hà Tĩnh có cơ hội thực hiện nghĩa vụ Công an tại sân bay Đà Nẵng

Theo kế hoạch tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2027, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) được giao 480 chỉ tiêu trên toàn đơn vị.

Cụ thể: Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài: 177 chỉ tiêu; Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng 111 chỉ tiêu; Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất 75 chỉ tiêu; Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh 67 chỉ tiêu; Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc 50 chỉ tiêu.

Việc đăng ký, tuyển chọn được thực hiện theo quy định, nhằm lựa chọn công dân đủ tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ảnh tư liệu

Riêng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng được giao tuyển chọn 111 công dân tại 7 tỉnh, thành phố gồm: Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Như vậy, công dân Hà Tĩnh đủ điều kiện theo quy định có cơ hội đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND tại đơn vị này.

Đối tượng tuyển chọn là công dân nam trong độ tuổi nhập ngũ đã đăng ký nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2025); có độ tuổi từ đủ 18 đến hết 25; đối với công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi.

Thời gian nhập ngũ dự kiến vào tháng 2/2027. Công tác giao, nhận công dân được tổ chức một đợt, từ ngày 21 đến hết ngày 23/2/2027, tương ứng ngày 16 đến hết ngày 18 tháng Giêng năm Đinh Mùi. Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND là 24 tháng.

Công dân tại Hà Tĩnh có nguyện vọng cần chủ động liên hệ Công an xã, phường nơi đăng ký thường trú để được hướng dẫn đăng ký tham gia nghĩa vụ CAND năm 2027 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Việc đăng ký, tuyển chọn được thực hiện đúng quy định, đủ chỉ tiêu, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới.

Công dân được tuyển chọn thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND khi có đủ các tiêu chuẩn sau đây: Tiêu chuẩn chính trị - Có lý lịch rõ ràng; bản thân nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không có tiền án, tiền sự, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, quản chế, không trong thời gian bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc; có phẩm chất, đạo đức tư cách tốt, được quần chúng nhân dân nơi cư trú hoặc nơi học tập, công tác tín nhiệm. - Bản thân công dân và cha, mẹ đẻ; cha, mẹ vợ hoặc chồng; người trực tiếp nuôi dưỡng của công dân, của vợ hoặc chồng; vợ hoặc chồng; anh chị em ruột của công dân đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị để tuyển vào Công an nhân dân theo quy định của Bộ trưởng Bộ Công an (tiêu chuẩn về chính trị do cơ quan Công an thẩm tra xác minh, kết luận). Tiêu chuẩn sức khỏe Thể hình cân đối, không dị hình, dị dạng, đáp ứng các tiêu chuẩn sức khỏe để thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND và thực hiện theo Thông tư số 62/2023/TT-BCA ngày 14/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn sức khỏe đặc thù và khám sức khỏe đối với lực lượng CAND và Thông tư số 131/2025/TT-BCA ngày 26/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 62. Trình độ - Có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Các xã miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được tuyển công dân có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở. - Thực hiện chủ trương nâng cao chất lượng nguồn tuyển, yêu cầu các đơn vị chú trọng tuyển chọn đảng viên, công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trở lên.