Công dân EU tại Anh khởi kiện vì bị thu hồi quyền cư trú sau Brexit

Đơn kiện được nộp ngày 6/11, sau khi một số công dân EU được cấp quy chế định cư tạm thời tại Anh sau Brexit nhận thông báo rằng việc cấp quy chế trước đó là “sai sót”.

Đây không phải lần đầu Bộ Nội vụ Anh đối mặt với kiện tụng liên quan đến việc thực thi Thỏa thuận Brexit. (Nguồn: the3million)

Theo the3million, Bộ Nội vụ đã thu hồi quyền cư trú mà không bảo đảm các thủ tục bảo vệ theo thỏa thuận Brexit, trong đó có quyền kháng cáo và đánh giá tính tương xứng của quyết định.

Nhóm này cho rằng việc thu hồi quy chế cần tính đến hoàn cảnh của những người bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người đã xây dựng cuộc sống tại Anh dựa trên quyết định cấp phép ban đầu của cơ quan chức năng.

Một số trường hợp được nêu trong đơn kiện liên quan đến công dân Brazil có cha mẹ hoặc ông bà là người Italy. Theo luật Italy, họ được công nhận quốc tịch Italy từ khi sinh ra theo nguyên tắc huyết thống. Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Anh từng cho rằng việc cấp quy chế định cư cho những người này là sai sót vì khi nộp hồ sơ, họ chỉ khai quốc tịch Italy mà không xuất trình hộ chiếu Italy.

Tháng 10/2026, Bộ Nội vụ Anh đã chấp nhận công nhận những người chứng minh được quốc tịch Italy theo nguyên tắc huyết thống là công dân Italy từ khi sinh ra.

Vụ việc gây chú ý khi một kỹ sư 33 tuổi người Brazil gốc Italy, sống tại London từ năm 2018, nhận thông báo rằng người này không đủ điều kiện được cấp quy chế định cư. Quyết định khiến người vợ mang quốc tịch Brazil có nguy cơ mất quyền cư trú tại Anh. Sau phản ứng phản đối, Bộ Nội vụ đã phải rút lại quyết định trong những tuần gần đây.

The3million đề nghị tòa tuyên bố chính sách thu hồi quy chế được cấp “do sai sót” là trái luật vì vi phạm Thỏa thuận Brexit và/hoặc thông luật, đồng thời yêu cầu loại bỏ những nội dung vi phạm trong chính sách. Người phát ngôn Bộ Nội vụ Anh từ chối bình luận do vụ việc đang được xem xét tại tòa.

Đây không phải lần đầu Bộ Nội vụ Anh đối mặt với kiện tụng liên quan đến việc thực thi Thỏa thuận Brexit. Năm 2022, Cơ quan Giám sát Độc lập (IMA), đơn vị có nhiệm vụ giám sát việc thực hiện thỏa thuận, đã khởi kiện bộ này vì yêu cầu công dân EU phải nộp đơn xin quy chế định cư khi quy chế tạm thời hết hạn, khiến họ có nguy cơ mất quyền làm việc hoặc thuê nhà. Khi đó, Tòa Thượng thẩm đã ra phán quyết có lợi cho IMA, xác định các điều kiện mà Bộ Nội vụ áp đặt là trái luật.