Công dân được trả nguyên lương trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám sức khỏe

Khoản 7 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng (Luật số 14/2026/QH16 của Quốc hội) sửa đổi, bổ sung Điều 49 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, quy định chế độ chính sách của công dân trong thời gian đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe như sau:

Các thanh niên tỉnh Ninh Bình trong Ngày hội tòng quân (năm 2026). Ảnh: VIỆT TRUNG

- Công dân đang làm việc tại cơ quan, tổ chức trong thời gian thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự thì được trả nguyên lương, các khoản phụ cấp hiện hưởng, tiền tàu xe đi và về.

- Trong thời gian công dân đến đăng ký nghĩa vụ quân sự, sơ tuyển, khám và kiểm tra sức khỏe được bảo đảm chế độ ăn, ở, tiền tàu xe đi và về.