Tiếp tục kéo dài hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với công dân dân tộc thiểu số

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Nghị quyết số 48/2026/NQ-CP tiếp tục kéo dài hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 mà các xã này không còn trong danh sách của giai đoạn 2021-2025.

Đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Nghị quyết quy định đối tượng hỗ trợ là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (11/11/2026). Quy định tại Điều 2 Nghị quyết này được áp dụng kể từ ngày 01/11/2026 đến thời điểm Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 188/2025/NĐ-CP ngày 01/7/2025 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế được ban hành và có hiệu lực thi hành.

Các đối tượng hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế theo chính sách được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế đã vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực và ra viện trước hoặc từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực thì tiếp tục được duy trì phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế cho toàn bộ lượt khám bệnh, chữa bệnh đó.

Về trách nhiệm thực thi, cùng với các Bộ, ngành liên quan, Bộ Dân tộc và Tôn giáo phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tham gia bảo hiểm y tế; lồng ghép mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, chính sách thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.