Điểm cốt lõi của cổng kê khai là chuẩn hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ theo 8 bước, bao gồm 9 biểu nghiệp vụ và 1 biểu dự báo nhu cầu nhân lực. Các nội dung kê khai được thiết kế có tính liên kết, kế thừa và đối chiếu chặt chẽ, bảo đảm sự thống nhất giữa chức năng, nhiệm vụ được giao với công việc thực tế, sản phẩm đầu ra, thời gian lao động và nhu cầu nhân lực tương ứng.

Nhờ vậy, công tác rà soát không chỉ dừng lại ở việc thống kê danh mục nhiệm vụ hay số lượng vị trí việc làm hiện có, mà đi sâu làm rõ khối lượng, kết quả công việc và yêu cầu năng lực thực chất, giúp đánh giá sát thực tiễn hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, hệ thống cho phép quản lý tập trung hồ sơ theo từng cơ quan, đơn vị và kỳ báo cáo theo quy trình thống nhất. Trên ứng dụng Desktop, người dùng thuận tiện nhập liệu trực tiếp hoặc từ tệp Excel, kết hợp lưu nháp, tìm kiếm để hoàn thiện dần hồ sơ.

Trong đó, phần mềm tự động kế thừa dữ liệu, tính toán các chỉ tiêu về thời gian lao động, khối lượng công việc và dự báo nhu cầu nhân lực, đồng thời cảnh báo lỗi chi tiết đến từng trường dữ liệu giúp bảo đảm tính chính xác và logic.

Trước khi đưa vào cơ sở dữ liệu chung, dữ liệu phải vượt qua bước kiểm tra toàn bộ hồ sơ và chỉ được đồng bộ lên máy chủ tập trung khi hoàn thiện các lỗi bắt buộc, giúp kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào.

Cuối cùng, ứng dụng web được thiết kế dành riêng cho người dùng có thẩm quyền (không thực hiện kê khai) để đăng nhập, tra cứu, giám sát tiến độ và tổng hợp dữ liệu của các đơn vị đã đồng bộ trong phạm vi phụ trách.

Có thể nói, cổng kê khai giúp chuyển dịch từ kê khai, tổng hợp thủ công, phân tán sang quy trình số hóa tập trung, thống nhất, bảo đảm khả năng kiểm tra, giám sát và kiểm soát chất lượng dữ liệu trong toàn hệ thống.

Qua đó, giúp các cơ quan, tổ chức rà soát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, công việc, sản phẩm và nhu cầu nhân lực theo đúng hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, tạo nền tảng khoa học để xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án bố trí, sử dụng biên chế giai đoạn 2027-2031.

Triển khai trên cả nước từ ngày 1-11, tính đến ngày 7-11, hệ thống đã cấp 15.186 tài khoản, trong đó có 15.165 tài khoản đưa vào sử dụng và ghi nhận 6.335 tài khoản đăng nhập tối thiểu 1 lần trong ngày. Tính đến ngày 8-11, đã có 11.562 cơ quan, đơn vị hoàn thành việc kê khai và đồng bộ dữ liệu lên hệ thống.