Công chứng trong kỷ nguyên số: Bảo đảm an toàn cho giao dịch, đầu tư

Phát biểu mở đầu tọa đàm, Phó chủ tịch Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam Đào Duy An nhấn mạnh: Trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập sâu rộng, việc bảo đảm an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự, kinh tế là yêu cầu cấp thiết. Công chứng giữ vai trò kiểm tra tính hợp pháp, xác định sự tự nguyện và phòng ngừa tranh chấp, qua đó bảo vệ tối đa quyền lợi của người dân, doanh nghiệp lẫn nhà đầu tư.

Quang cảnh Tọa đàm quốc tế "Công chứng - Thiết chế bảo đảm an toàn pháp lý trong kỷ nguyên số và môi trường đầu tư nước ngoài".

Nhìn nhận về xu hướng hiện đại, ông Olivier VIX (đại diện Hội đồng Công chứng Tối cao Pháp khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc) khẳng định: Dữ liệu số và công nghệ dù hiện đại đến đâu cũng không thể thay thế vai trò của công chứng viên. Chỉ có con người mới có thể kiểm tra năng lực hành vi dân sự và xác minh ý chí tự nguyện thực sự của các bên.

Bà Emmanuelle CROSSOIR (Hội đồng Công chứng Tối cao Pháp khu vực Đông Nam Á) phân tích rõ sự khác biệt giữa công chứng và đăng ký hành chính. Công chứng là cơ chế kiểm soát pháp lý ngay từ đầu, giúp hạn chế rủi ro trước khi đưa vào hệ thống đăng ký. Hai quy trình này bổ trợ lẫn nhau để xây dựng niềm tin cho thị trường.

Chia sẻ bài học thực tiễn, ông Mukhammad Khomidov (Hiệp hội Công chứng Uzbekistan) cho biết, nước này đã triển khai công chứng điện tử kết nối với cơ sở dữ liệu của hơn 30 cơ quan nhà nước. Việc này giúp rút ngắn thời gian, tăng minh bạch cho thị trường bất động sản, đồng thời áp dụng cơ chế tài khoản phong tỏa để bảo vệ an toàn tài chính cho các bên giao dịch.

Bà Lê Thị Dung (Trưởng Ban Chuyên môn Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam) chia sẻ về những thành tựu của quá trình xã hội hóa công chứng, khẳng định đây là thiết chế bổ trợ tư pháp vững chắc giúp củng cố niềm tin cho các nhà đầu tư.

Tại phiên thảo luận, các đại biểu cũng đã tập trung trao đổi về việc nâng cao thể chế, đẩy mạnh kết nối dữ liệu và tối ưu hóa phối hợp giữa công chứng với các thủ tục hành chính.

Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam phát biểu tại tọa đàm.

Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoài Nam nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng của công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và đổi mới tổ chức thi hành pháp luật là tạo động lực phát triển, đồng thời bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực công chứng. Vì vậy, việc nghiên cứu, sửa đổi chính sách, pháp luật về công chứng cần hướng đến mục tiêu phục vụ người dân, doanh nghiệp, chứ không chỉ đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

Đánh giá cao những trao đổi tại tọa đàm, đặc biệt là các ý kiến của chuyên gia quốc tế, ông Vũ Hoài Nam cho rằng Việt Nam có thể nghiên cứu, tiếp thu những kinh nghiệm hay từ các quốc gia có hoạt động công chứng phát triển sớm. Tuy nhiên, việc vận dụng kinh nghiệm quốc tế phải phù hợp với điều kiện thực tiễn và đặc thù của Việt Nam. Pháp luật về công chứng cũng như các lĩnh vực khác cần xuất phát từ thực tế các giao dịch, bảo đảm hài hòa yêu cầu quản lý với mục tiêu bảo vệ quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.