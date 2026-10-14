Công chứng điện tử: Bước đột phá cải cách hành chính trong giao dịch bất động sản

Trong tiến trình xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số và xã hội số, việc ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước đang trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bám sát tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động công chứng đang từng bước chuyển đổi từ phương thức truyền thống sang môi trường điện tử.

Đặc biệt, Luật Công chứng năm 2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc triển khai công chứng điện tử, góp phần đổi mới phương thức cung cấp dịch vụ công chứng, đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế số.

Trên cơ sở đó, từ đầu năm 2026, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam đã tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện giải pháp kỹ thuật và triển khai công chứng điện tử trong thực tiễn.

Theo thông tin từ quá trình triển khai, hệ thống công chứng điện tử đã đạt được những kết quả bước đầu trong kết nối, liên thông kỹ thuật. Đáng chú ý, từ tháng 3/2026, người dân tại Hà Nội đã bắt đầu được tiếp cận, trải nghiệm quy trình yêu cầu công chứng điện tử.

Việc ứng dụng công nghệ trong tiếp nhận, xử lý và lưu trữ hồ sơ công chứng không chỉ góp phần giảm bớt sự phụ thuộc vào giấy tờ truyền thống mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với các cơ quan có thẩm quyền, từng bước hình thành quy trình giải quyết thủ tục hành chính liên thông trên môi trường số.

Đây được xem là bước tiến đáng ghi nhận trong quá trình hiện đại hóa hoạt động công chứng, hướng tới mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Người dân thực hiện các thủ tục giao dịch tại tổ chức hành nghề công chứng. Việc đẩy mạnh công chứng điện tử góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính an toàn pháp lý trong các giao dịch dân sự, bất động sản.

Một trong những kết quả đáng chú ý của quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực công chứng là việc triển khai kết nối dữ liệu công chứng điện tử với thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Theo thông tin triển khai, hồ sơ đăng ký thế chấp trực tuyến toàn trình đầu tiên đã được thực hiện thành công sau khi hoàn tất thủ tục công chứng điện tử. Kết quả này cho thấy khả năng kết nối, khai thác và sử dụng dữ liệu điện tử giữa các hệ thống phục vụ giải quyết thủ tục hành chính.

Trước đây, khi thực hiện giao dịch thế chấp bất động sản, người dân thường phải trải qua nhiều công đoạn, từ chuẩn bị hồ sơ, ký kết hợp đồng tại tổ chức hành nghề công chứng đến nộp hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm tại cơ quan đăng ký đất đai. Việc sử dụng nhiều loại giấy tờ bản giấy không chỉ phát sinh thời gian, chi phí đi lại mà còn đặt ra yêu cầu về bảo quản, đối chiếu và kiểm tra tính xác thực của hồ sơ.

Với quy trình liên thông điện tử, dữ liệu từ hợp đồng đã được công chứng có thể được chuyển đến cơ quan đăng ký đất đai thông qua hệ thống kết nối, phục vụ việc tiếp nhận, kiểm tra và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Đáng chú ý, trong quy trình thí điểm được triển khai thành công, người dân không phải trực tiếp nộp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản giấy tại cơ quan tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp. Việc khai thác, xác thực thông tin được thực hiện thông qua dữ liệu điện tử và cơ chế liên thông giữa các hệ thống.

Tuy nhiên, việc không phải nộp bản giấy tại một khâu giải quyết thủ tục hành chính cần được phân biệt với yêu cầu xuất trình, kiểm tra giấy tờ trong quá trình công chứng, cũng như các điều kiện về hồ sơ đăng ký biện pháp bảo đảm theo quy định pháp luật.

Kết quả bước đầu này không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn thể hiện sự thay đổi trong tư duy quản lý, từ việc yêu cầu người dân cung cấp nhiều lần cùng một loại thông tin sang tăng cường khai thác, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lĩnh vực tư pháp và quản lý đất đai, đồng thời tạo tiền đề để tiếp tục nghiên cứu, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến toàn trình liên quan đến giao dịch bất động sản.

Hoạt động công chứng ngày càng được đổi mới theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người dân làm trung tâm phục vụ, góp phần nâng cao tính minh bạch và phòng ngừa rủi ro pháp lý trong các giao dịch dân sự, bất động sản.

Bên cạnh những kết quả bước đầu, việc triển khai công chứng điện tử trên phạm vi toàn quốc vẫn đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chuẩn hóa dữ liệu, bảo đảm an toàn thông tin và tăng cường khả năng kết nối giữa các hệ thống.

Theo định hướng triển khai, Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam đang xúc tiến việc lựa chọn đối tác hợp tác xây dựng, phát triển hệ thống phần mềm công chứng điện tử dùng chung, hướng tới hình thành nền tảng công nghệ thống nhất, đáp ứng yêu cầu quản lý và thực hiện hoạt động công chứng trong môi trường số.

Việc xây dựng hệ thống dùng chung được kỳ vọng sẽ góp phần khắc phục tình trạng phân tán về giải pháp công nghệ, tăng cường khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu, đồng thời tạo thuận lợi cho các tổ chức hành nghề công chứng trong quá trình chuyển đổi số.

Tuy nhiên, để hệ thống vận hành hiệu quả, bên cạnh yếu tố công nghệ, cần đặc biệt chú trọng hoàn thiện cơ chế quản lý, phân quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an ninh mạng và xác định rõ trách nhiệm của các chủ thể tham gia.

Trong lĩnh vực bất động sản, nơi các giao dịch thường có giá trị lớn và liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhiều chủ thể, yêu cầu bảo đảm tính xác thực của thông tin, ý chí tự nguyện của các bên và giá trị pháp lý của văn bản công chứng càng có ý nghĩa quan trọng.

Do đó, chuyển đổi số trong hoạt động công chứng không đơn thuần là thay thế hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử, mà phải gắn với việc nâng cao chất lượng kiểm soát rủi ro pháp lý, phòng ngừa gian lận, giả mạo giấy tờ và bảo đảm an toàn cho các giao dịch dân sự, kinh tế.

Về lâu dài, khi hạ tầng công nghệ và cơ sở dữ liệu được hoàn thiện, việc liên thông giữa công chứng, đăng ký đất đai và các thủ tục hành chính liên quan sẽ tạo điều kiện hình thành quy trình giao dịch bất động sản ngày càng thuận tiện, minh bạch và hiệu quả.

Từ những kết quả bước đầu trong triển khai công chứng điện tử và đăng ký thế chấp trực tuyến toàn trình, có thể thấy chuyển đổi số đang mở ra cơ hội đổi mới căn bản phương thức giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tư pháp và đất đai. Đây không chỉ là bước tiến về ứng dụng công nghệ, mà còn là hướng đi quan trọng nhằm hiện thực hóa mục tiêu cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.