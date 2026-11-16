Công chúng chạm vào sáng tạo, kết nối cùng di sản

Không gian nhộn nhịp của Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm nay. Ảnh: Anh Quang.

Không gian sáng tạo thu hút công chúng

Ngay từ những ngày đầu diễn ra, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm. Tại các không gian tổ chức, những hoạt động trưng bày, trình diễn và tương tác được bố trí đan xen, tạo nên không khí sôi động.

Nhiều gian hàng tổ chức nhiều hoạt động thú vị thu hút các bạn nhỏ. Ảnh: Anh Quang.

Hoạt động viết điều ước tại gian hàng Mộc Thanh Đình. Ảnh: Anh Quang.

Trưng bày quảng bá nhân vật múa rối nước. Ảnh: Anh Quang.

Trải nghiệm vẽ mặt nạ giấy bồi. Ảnh: Anh Quang.

Không đơn thuần là những điểm đến để chụp ảnh hay tham quan, các không gian của lễ hội còn khuyến khích công chúng chủ động khám phá, tìm hiểu câu chuyện đằng sau mỗi tác phẩm, sản phẩm thiết kế và giá trị văn hóa được tái hiện.

Từ quan sát đến trực tiếp thực hành

Một trong những điểm hấp dẫn của lễ hội là các hoạt động trải nghiệm nghề thủ công truyền thống. Thay vì chỉ quan sát sản phẩm hoàn thiện, người tham gia được tìm hiểu nguyên liệu, quy trình thực hiện và trực tiếp thử sức với những công đoạn thủ công dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân. Chia sẻ của chị Trần Trang Anh ( Hà Nội) sau khi cùng gia đình tự tay hoàn thành những sản phẩm thủ công của riêng mình: “ Mình biết đến lễ hội năm nay qua những nền tảng mạng xã hội, tình cờ vào đúng thời điểm cuối tuần nên mình cùng gia đình đến và trải nghiệm những hoạt động hôm nay. Năm nay có rất nhiều các hoạt động ý nghĩa về tìm hiểu các nghề, sản phẩm thủ công, các bạn nhà mình rất thích thú khi được tự tay hoàn thiện những chiếc mặt nạ, con dấu thủ công.”

Em nhỏ được tự tay khắc những con dấu cao su của riêng mình. Ảnh: Anh Quang.

Với nhiều người trẻ, đây còn là cơ hội để tiếp cận những nghề truyền thống theo cách gần gũi và sinh động hơn. Bạn Vũ Khánh Huyền - Trưởng BTC dự án Bách Diện Du Hí, một trong những gian hàng góp mặt năm nay chia sẻ: “ “Bách Diện Du Hí mong muốn đưa mặt nạ giấy bồi đến gần hơn với người trẻ, để các bạn không chỉ tiếp cận mà còn có thể tự do sáng tạo trên nền tảng thủ công truyền thống. Ở gian hàng chúng mình , mỗi người được lựa chọn màu sắc, họa tiết và cách thể hiện riêng, biến chiếc mặt nạ thành nơi gửi gắm cảm xúc và câu chuyện cá nhân. Ban tổ chức tin rằng, truyền thống không chỉ được gìn giữ qua năm tháng mà còn có thể tiếp tục phát triển khi người trẻ chủ động khám phá và viết tiếp những câu chuyện mới từ di sản.”

Gian hàng Bách Diện Du Hí tại Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026. Ảnh: Đình Văn.

Đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội 2026 góp phần mở rộng cách công chúng tiếp cận di sản, nghề truyền thống và nghệ thuật đương đại. Khi những giá trị văn hóa được chuyển hóa thành trải nghiệm, sản phẩm và ý tưởng mới, di sản có thêm cơ hội hiện diện trong đời sống thường nhật.

Trưng bày tranh Đông Hồ. Ảnh: Anh Quang.

Không chỉ dừng lại ở những ngày diễn ra lễ hội, điều được kỳ vọng là những kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, cộng đồng và công chúng sẽ tiếp tục được duy trì, tạo nền tảng cho sự phát triển của hệ sinh thái sáng tạo và kinh tế sáng tạo Thủ đô.