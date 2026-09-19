Công chức, viên chức Bộ GD&ĐT không được nhân danh Bộ phát ngôn với báo chí

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, trong đó quy định cụ thể người có thẩm quyền phát ngôn của Bộ, các Cục thuộc Bộ và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức khi cung cấp thông tin cho báo chí.

Theo quy chế, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ GD&ĐT gồm Bộ trưởng; Chánh Văn phòng được Bộ trưởng giao nhiệm vụ làm người phát ngôn thường xuyên của Bộ; người có trách nhiệm thuộc Bộ được Bộ trưởng ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của người phát ngôn về những vấn đề cụ thể được giao.

Đối với các Cục thuộc Bộ, người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí gồm Cục trưởng; người được Cục trưởng giao nhiệm vụ làm người phát ngôn thường xuyên của Cục; người có trách nhiệm thuộc Cục được Cục trưởng ủy quyền thực hiện nhiệm vụ của người phát ngôn về những vấn đề cụ thể được giao.

Bộ GD&ĐT yêu cầu công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ không tự ý phát ngôn với báo chí (Ảnh: Quốc Tiệp).

Quy chế cũng yêu cầu họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử công vụ của người phát ngôn thường xuyên cấp Bộ và cấp Cục phải được đăng tải trong thời hạn 24 giờ kể từ khi có quyết định giao nhiệm vụ, tương ứng trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và Trang thông tin điện tử của Cục.

Trường hợp người phát ngôn thường xuyên của Bộ không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì phải báo cáo Bộ trưởng. Tương tự, người phát ngôn thường xuyên của Cục nếu không thể thực hiện nhiệm vụ phải báo cáo Cục trưởng để ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan thực hiện.

Việc ủy quyền phát ngôn phải được thực hiện bằng văn bản, áp dụng đối với từng vụ việc cụ thể và có thời hạn nhất định. Người được giao nhiệm vụ phát ngôn thường xuyên và người được ủy quyền phát ngôn cấp Bộ và cấp Cục không được ủy quyền tiếp cho người khác.

Đáng chú ý, quy chế quy định rõ trách nhiệm của công chức, viên chức và người lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ.

Theo đó, những người không thuộc diện thực hiện phát ngôn theo quy định không được nhân danh Bộ GD&ĐT hoặc Cục thuộc Bộ để phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí. Đồng thời, không được cung cấp thông tin liên quan đến nhiệm vụ, công vụ được giao khi chưa được người có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc cho phép.

Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát biểu hoặc cung cấp thông tin với tư cách cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật. Những thông tin do cá nhân cung cấp không được xem là quan điểm chính thức của Bộ GD&ĐT hoặc Cục thuộc Bộ. Cá nhân cung cấp thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã cung cấp.

Hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Về hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, Bộ GD&ĐT quy định 5 hình thức.

Thứ nhất, tổ chức họp báo trực tiếp hoặc trực tuyến.

Thứ hai, đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử, trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội hoặc nền tảng số chính thức của Bộ, Cục thuộc Bộ. Trang, kênh, tài khoản trên mạng xã hội chính thức phải được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ hoặc Trang thông tin điện tử của Cục.

Thứ ba, phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn báo chí.

Thứ tư, gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời bằng văn bản hoặc qua thư điện tử.

Thứ năm, cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức ở Trung ương khi được yêu cầu.

Việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí nhằm xác định rõ đầu mối, thẩm quyền và trách nhiệm trong hoạt động phát ngôn của Bộ GD&ĐT và các Cục thuộc Bộ, đồng thời bảo đảm thông tin cung cấp tới báo chí và công chúng được thực hiện đúng thẩm quyền, đúng quy định.