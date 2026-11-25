Công chức thuế chậm xử lý hồ sơ của người nộp thuế có thể bị xử lý kỷ luật. Ảnh minh họa: Dương Hải/BNEWS/TTXVN

Cục Thuế vừa ban hành công văn yêu cầu cơ quan thuế các cấp xử lý nghiêm trách nhiệm công chức thuế không tiếp nhận, chậm giải quyết hồ sơ của người nộp thuế đã nộp đầy đủ, đúng quy định. Trường hợp có lỗi gây thiệt hại, công chức thuế còn phải hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số tiền Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại.

Theo đó, Cục Thuế yêu cầu toàn ngành quán triệt trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế trong thi hành công vụ. Thủ trưởng cơ quan thuế các cấp có trách nhiệm chỉ đạo công chức thuộc phạm vi quản lý thực hiện đúng quy định pháp luật trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ thuế, tránh tình trạng chậm giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp, gây bức xúc và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan thuế.

Công văn nhấn mạnh, trách nhiệm cá nhân đối với trường hợp người nộp thuế đã nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định nhưng công chức thuế không tiếp nhận hoặc chậm xử lý.

Cục Thuế nêu rõ: “Nếu người nộp thuế nộp đầy đủ hồ sơ đúng quy định của pháp luật mà công chức thuế tiếp nhận hồ sơ không xử lý, chậm xử lý thì phải kiên quyết xử lý trách nhiệm theo nguyên tắc lỗi của ai người đấy chịu, lỗi của công chức thuế thì công chức thuế phải chịu trách nhiệm theo nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật”.

Để làm rõ trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Cục Thuế yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố; Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Chi cục Thuế thương mại điện tử phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức những quy định pháp luật liên quan đến trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và xử lý kỷ luật cán bộ, công chức.

Theo Điều 598 Bộ luật Dân sự năm 2015, Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Đáng chú ý, Điều 17 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, trong đó có các hành vi liên quan trực tiếp đến lĩnh vực thuế như: áp dụng thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; thu thuế, phí, lệ phí trái pháp luật; truy thu thuế, hoàn thuế trái pháp luật và thu tiền sử dụng đất trái pháp luật.

Ngoài ra, Nhà nước còn có trách nhiệm bồi thường đối với một số hành vi vi phạm khác trong hoạt động quản lý hành chính như ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trái pháp luật; áp dụng biện pháp ngăn chặn, cưỡng chế trái pháp luật; cố ý cung cấp thông tin sai lệch mà không đính chính, cung cấp lại thông tin theo quy định.

Về trách nhiệm của người thi hành công vụ, Điều 64 Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 quy định người có lỗi gây thiệt hại phải hoàn trả cho ngân sách nhà nước một phần hoặc toàn bộ số tiền Nhà nước đã bồi thường cho người bị thiệt hại. Trường hợp có nhiều người cùng gây thiệt hại, nghĩa vụ hoàn trả được xác định tương ứng với mức độ lỗi của từng người và thiệt hại Nhà nước phải bồi thường.

Luật này cũng nghiêm cấm việc không xác định trách nhiệm hoàn trả hoặc không xem xét, xử lý kỷ luật người thi hành công vụ gây thiệt hại.

Bên cạnh trách nhiệm bồi thường, theo khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức năm 2025, công chức vi phạm quy định của pháp luật, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm, có thể bị áp dụng một trong các hình thức kỷ luật gồm: khiển trách, cảnh cáo, cách chức (đối với công chức lãnh đạo, quản lý) hoặc buộc thôi việc.

Việc quán triệt các quy định trên nhằm nâng cao trách nhiệm của cơ quan thuế, công chức thuế trong thực thi công vụ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế, đồng thời xác định rõ trách nhiệm cá nhân khi để xảy ra sai phạm trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuế.