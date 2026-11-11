Công chức phụ trách tuyển dụng, tổ chức cán bộ phải chuyển đổi vị trí sau 3-5 năm

14 vị trí công tác thuộc lĩnh vực nội vụ phải định kỳ chuyển đổi từ 15/12/2026

Thông tư quy định danh mục vị trí công tác phải thực hiện định kỳ chuyển đổi, Thông tư nêu rõ gồm: Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Tổ chức tuyển dụng công chức, viên chức; thẩm định nhân sự trình cấp có thẩm quyền thay đổi vị trí việc làm và xếp ngạch công chức theo vị trí việc làm; thay đổi vị trí việc làm viên chức, thay đổi bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm đối với viên chức.

Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế.

Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp.

Thẩm định và công nhận hồ sơ địa giới hành chính các cấp; hồ sơ đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính; hồ sơ đề án và quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, phường, đặc khu loại đặc biệt.

Thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều lệ các hội thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo, bồi dưỡng.

Quản lý, thực hiện chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Thẩm định hồ sơ người có công; phê duyệt, cấp phát kinh phí ưu đãi đối với người có công.

Thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, cấp giấy phép lao động, cấp lại giấy phép lao động và xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài vào làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

Thẩm định và cấp giấy chứng nhận hoạt động đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia.

Thẩm định và cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ kiểm định viên kiểm định kỹ thuật an toàn lao động và hoạt động kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Thẩm định hồ sơ chỉ định hoạt động đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Thẩm định hồ sơ cấp, cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh thông tin, thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hồ sơ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc theo quy định tại Điều 2 Thông tư này là từ đủ 3 năm đến 5 năm (không bao gồm thời gian không làm việc thực tế theo quy định). Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2026.