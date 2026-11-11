Công chức phụ trách tuyển dụng, tiền lương, tổ chức cán bộ phải chuyển đổi vị trí sau 3-5 năm

Ảnh minh họa (AI).

Theo khoản 1 Điều 3 của Thông tư, thời hạn này áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc thuộc 14 vị trí công tác quy định tại Điều 2.

Các vị trí này thuộc những lĩnh vực như tổ chức cán bộ, tuyển dụng công chức, viên chức, tổ chức bộ máy, biên chế, địa giới hành chính, thi đua, khen thưởng, tiền lương, người có công, lao động nước ngoài, an toàn lao động và hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Thời hạn chuyển đổi được tính từ thời điểm văn bản điều động, bố trí hoặc phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền có hiệu lực thi hành. Thời gian không làm việc thực tế theo quy định được loại trừ khi tính thời hạn này.

Theo Điều 4 của Thông tư, các trường hợp chưa thực hiện chuyển đổi vị trí công tác được xác định theo Điều 38 Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 134/2021/NĐ-CP và Nghị định số 184/2026/NĐ-CP. Các trường hợp này gồm:

Người đang trong thời gian bị xem xét, xử lý kỷ luật hoặc đang bị kiểm tra, xác minh, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử.

Người đang điều trị bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Người đang đi học tập trung từ 12 tháng trở lên hoặc đang được biệt phái.

Phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi. Nam giới đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi do vợ mất hoặc thuộc trường hợp khách quan khác.

Theo khoản 2 Điều 6 của Thông tư, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phải xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo phân cấp quản lý. Kế hoạch phải xác định thời hạn thực hiện và trình tự, thủ tục chuyển đổi vị trí công tác theo quy định.