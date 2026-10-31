Công chức Nhật Bản tiết kiệm 110 phút làm việc mỗi tuần nhờ AI

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Theo đó, khảo sát trực tuyến được thực hiện trong tháng 8 và tháng 9, với đối tượng là nhân viên các bộ, cơ quan Chính phủ Nhật Bản. Tổng cộng 6.439 người đã gửi phản hồi hợp lệ.

Hơn 50% số người tham gia khảo sát cho biết họ tiết kiệm được ít nhất một giờ làm việc mỗi tuần nhờ sử dụng AI.

Cụ thể, 35,1% cho biết thời gian làm việc giảm từ 1-3 giờ mỗi tuần; 10,9% giảm từ 3-5 giờ; 5,2% giảm từ 5-10 giờ và 3,2% giảm từ 10 giờ trở lên. Trong khi đó, 34,6% cho biết thời gian làm việc hầu như không thay đổi.

Khi được hỏi về những lợi ích từ việc sử dụng nền tảng AI, nhiều người cho biết công cụ này giúp họ “nhanh chóng tạo bản nháp”, “tìm kiếm thông tin cần thiết từ khối lượng lớn tài liệu” và “nắm bắt kiến thức kỹ thuật nhanh hơn”.

Về tần suất sử dụng, 10,4% người được hỏi cho biết họ sử dụng Gennai gần như hằng ngày; 11% sử dụng 3-4 lần mỗi tuần và 26,4% sử dụng 1-2 lần mỗi tuần. Trong khi đó, tổng cộng 31,2% cho biết họ hiếm khi sử dụng hoặc chưa từng sử dụng nền tảng này.

Do Cơ quan Kỹ thuật số Nhật Bản phát triển và vận hành, Gennai hiện được cung cấp cho khoảng 180.000 nhân viên chính phủ. Nền tảng này cũng có chức năng trợ lý AI, cho phép tự động thực hiện từ hai nhiệm vụ trở lên cùng lúc.