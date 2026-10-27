Công chức nhận 5 việc cùng lúc, lịch làm theo hợp đồng tương đương 26 giờ mỗi ngày

Kashim Chowdhury, 55 tuổi, sống tại khu Whitechapel, phía đông London, Anh, đang bị xét xử tại Tòa án Southwark Crown với 9 cáo buộc gian lận.

Công tố viên cáo buộc Chowdhury nói với các đơn vị tuyển dụng rằng ông là người duy nhất chăm sóc mẹ già. Người đàn ông sau đó được tạo điều kiện làm việc từ xa nhưng lại nhận nhiều công việc toàn thời gian cùng lúc.

Theo hồ sơ tại tòa, từ tháng 2/2020 đến tháng 9/2023, Chowdhury có tổng cộng 8 công việc bị chồng lấn về thời gian. Ông nhận 349.378 bảng tiền lương, trung bình 8.125 bảng mỗi tháng, tương đương khoảng 280 triệu đồng.

Ở giai đoạn đảm nhiệm nhiều vị trí nhất, Chowdhury đồng thời làm cho 5 cơ quan, gồm Bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn, Cơ quan An ninh Y tế Anh, Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm, Bộ Kinh doanh và Thương mại cùng Bộ Nội vụ.

Kashim Chowdhury khi đến tòa. Ảnh: BBC

Tổng thời gian làm việc theo các hợp đồng lên tới 183 giờ mỗi tuần, trong khi 1 tuần chỉ có 168 giờ. Con số này tương đương hơn 26 giờ làm việc mỗi ngày.

Chowdhury thừa nhận thời lượng trên là bất khả thi nếu phải tuân thủ đúng số giờ ghi trong hợp đồng. Tuy nhiên, ông cho rằng các quản lý đã đồng ý áp dụng thời gian linh hoạt, đánh giá dựa trên tiến độ và sản phẩm thay vì số giờ làm việc.

Bị cáo khai có thể xử lý các dự án vào buổi tối và cuối tuần. Ông khẳng định dù đảm nhiệm nhiều công việc, bản thân vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ tại từng nơi.

Lời khai này trái ngược với nhận xét của nhiều quản lý cũ. Đại diện Bộ Kinh doanh và Thương mại cho biết các nhiệm vụ cơ bản Chowdhury được giao thường hoàn thành muộn hoặc không đạt yêu cầu.

Quản lý này còn kể từng thấy Chowdhury xuất hiện với khuôn mặt trắng bất thường. Bà nghi ông dùng phấn trang điểm để giả ốm vì lớp màu bắt đầu trôi khi ông đổ mồ hôi, làm lộ màu da khác ở trán và cổ.

Chowdhury phủ nhận việc trang điểm để giả bệnh. Ông khai thực sự bị cảm trong ngày hôm đó và không có lý do cố tình khiến bản thân trông ốm yếu hơn.

Công tố viên cũng chất vấn việc Chowdhury bắt đầu làm cho Bộ Nội vụ vào tháng 3/2023, dù đang giữ nhiều công việc toàn thời gian và nghỉ ốm tại 3 cơ quan khác.

Theo bên công tố, bị cáo tận dụng chế độ nghỉ phép, nghỉ ốm cùng hình thức làm việc từ xa để xoay xở giữa các vị trí mà không bị phát hiện. Đầu năm 2022, khi làm cho 3 nơi, tổng thời lượng hợp đồng của ông đã đạt 110 giờ mỗi tuần.

Chowdhury thừa nhận giữ nhiều công việc toàn thời gian cùng lúc là không phù hợp với điều khoản hợp đồng, nhưng phủ nhận đây là hành vi gian dối. Vụ xét xử vẫn đang tiếp diễn.