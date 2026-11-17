Chưa đủ 6 tháng công tác không thực hiện xếp loại

Nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 của Chính phủ quy định về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026.

Tại khoản 1 Điều 11, Chính phủ quy định công chức có thời gian công tác trong năm chưa đủ 6 tháng không thực hiện xếp loại chất lượng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Như vậy, đối với công chức mới được tuyển dụng, tiếp nhận hoặc bắt đầu công tác trong năm nhưng thời gian làm việc thực tế chưa đủ 6 tháng, cơ quan có thẩm quyền không thực hiện xếp loại chất lượng cuối năm theo các mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ hoặc không hoàn thành nhiệm vụ.

Tuy nhiên, cần phân biệt giữa việc theo dõi, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ với việc xếp loại chất lượng cuối năm. Theo Nghị định 335/2025/NĐ-CP, công chức vẫn được theo dõi, đánh giá thường xuyên theo tháng hoặc quý trên cơ sở nhiệm vụ được giao và kết quả công việc thực tế.

Công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan hành chính. Kết quả và tiến độ giải quyết công việc là căn cứ quan trọng trong đánh giá, xếp loại chất lượng công chức hằng năm. Ảnh: Thanh Thắng

Những trường hợp chưa đủ 6 tháng vẫn được xếp loại

Khoản 2 Điều 11 Nghị định 335/2025/NĐ-CP quy định một số trường hợp ngoại lệ.

Cụ thể, công chức nghỉ việc riêng không hưởng lương nhưng bảo đảm thời gian làm việc từ 6 tháng trở lên; nghỉ ốm hoặc nghỉ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì vẫn được xếp loại chất lượng trong năm.

Kết quả xếp loại đối với những trường hợp này được xác định trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian làm việc thực tế của năm đó.

Quy định này có ý nghĩa quan trọng đối với công chức nghỉ ốm hoặc nghỉ thai sản, bởi thời gian nghỉ theo chế độ không đồng nghĩa với việc bị loại khỏi diện đánh giá, xếp loại chất lượng cuối năm.

Vi phạm kỷ luật có thể dẫn đến mức không hoàn thành nhiệm vụ

Nghị định cũng quy định cụ thể cách xử lý kết quả đánh giá, xếp loại đối với công chức bị kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính.

Theo điểm a khoản 3 Điều 11, công chức bị xử lý kỷ luật Đảng hoặc kỷ luật hành chính trong năm đánh giá do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hoặc có vi phạm liên quan đến hoạt động công vụ thì bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Trường hợp công chức bị kỷ luật Đảng và kỷ luật hành chính về cùng một hành vi vi phạm nhưng các quyết định kỷ luật không có hiệu lực trong cùng năm đánh giá thì chỉ tính làm căn cứ xếp loại chất lượng ở một năm đánh giá.

Đối với trường hợp có hành vi vi phạm nhưng chưa có quyết định xử lý kỷ luật của cấp có thẩm quyền, nếu hành vi đó đã được sử dụng làm căn cứ xếp loại ở mức không hoàn thành nhiệm vụ trong năm đánh giá thì quyết định kỷ luật ban hành sau năm đánh giá đối với chính hành vi đó (nếu có) không tiếp tục được tính làm căn cứ xếp loại ở năm ban hành quyết định.

Nghị định cũng quy định cách xác định kết quả đánh giá khi công chức chuyển công tác. Nếu khuyết điểm, vi phạm xảy ra tại tổ chức cũ nhưng việc xử lý kỷ luật và thi hành kỷ luật được thực hiện tại tổ chức mới thì kết quả đánh giá, xếp loại được tính vào tổ chức cũ.

Trường hợp vi phạm xảy ra ở cả tổ chức cũ và tổ chức mới, công chức bị xử lý kỷ luật tại cả hai nơi thì hình thức kỷ luật được tính vào kết quả đánh giá, xếp loại theo thời điểm xác định hành vi vi phạm tại từng tổ chức.

Những quy định này nhằm bảo đảm kết quả đánh giá, xếp loại phản ánh đúng thời gian công tác, quá trình thực hiện nhiệm vụ và trách nhiệm của công chức trong từng năm.