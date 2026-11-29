Bộ Nội vụ vừa hướng dẫn cách xếp lương đối với công chức khi thay đổi vị trí việc làm tại Thông tư số 32/2026/TT-BNV. Nội dung đáng chú ý là quy định áp dụng với trường hợp công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngạch tương ứng với vị trí việc làm hoặc có kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm ở mức không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo hướng dẫn, việc xếp lương được thực hiện căn cứ vào bậc lương công chức đã hưởng ở ngạch thấp hơn. Trường hợp chưa từng giữ ngạch công chức thấp hơn thì được tính từ bậc 1 của ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới.

Thời gian nâng bậc lương phụ thuộc vào ngạch mới

Đối với công chức được bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch đang giữ do không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, thời gian nâng bậc lương được xác định theo từng nhóm ngạch.

Khi thay đổi vị trí việc làm, việc xếp lương được xác định theo ngạch công chức tương ứng với vị trí mới và các nguyên tắc tại Thông tư số 32/2026/TT-BNV. Ảnh: Thanh Thắng

Cụ thể, sau mỗi khoảng thời gian đủ 36 tháng đối với trường hợp xếp lương ở ngạch cán sự và tương đương trở lên, công chức được xếp lên một bậc lương.

Đối với trường hợp xếp lương ở ngạch nhân viên và tương đương, thời gian để được xếp lên một bậc lương là đủ 24 tháng.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức mới, nếu còn số tháng chưa đủ 36 tháng đối với ngạch cán sự và tương đương trở lên hoặc chưa đủ 24 tháng đối với ngạch nhân viên và tương đương, thời gian còn lại được tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có.

Quy định này cho thấy việc xếp lương khi chuyển sang vị trí việc làm có ngạch thấp hơn không chỉ căn cứ vào hệ số lương đang hưởng mà còn tính đến thời gian đã tích lũy để xét nâng bậc lương.

Trường hợp tự nguyện chuyển sang vị trí việc làm khác

Thông tư số 32/2026/TT-BNV cũng đề cập trường hợp công chức có đơn tự nguyện thay đổi vị trí việc làm và được cấp có thẩm quyền đồng ý.

Theo đó, công chức được xếp lương theo quy định đối với vị trí việc làm mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu để bảo đảm bằng hệ số lương, kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có, đang hưởng trước khi thay đổi vị trí việc làm.

Tuy nhiên, hệ số chênh lệch bảo lưu này chỉ được hưởng trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.

Thời gian hưởng lương ở ngạch mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có được tính từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực.

Cách xếp lương khi chuyển sang ngạch cao hơn hoặc cùng thứ bậc

Bên cạnh trường hợp chuyển sang vị trí việc làm có ngạch thấp hơn, Thông tư số 32/2026/TT-BNV cũng hướng dẫn cách xếp lương khi công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch cao hơn hoặc cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ với ngạch hiện giữ.

Đối với trường hợp ngạch mới có thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn, công chức chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được căn cứ vào hệ số lương đang hưởng để xếp vào hệ số bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Nếu đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, việc xếp lương căn cứ vào tổng hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng. Trường hợp tổng hệ số này cao hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng của ngạch mới, công chức được xếp vào bậc cuối cùng và hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu tương ứng.

Đối với trường hợp chuyển sang vị trí việc làm có ngạch cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ, nếu hai ngạch có cùng hệ số lương thì công chức được xếp ngang bậc lương và tỷ lệ phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có.

Nếu ngạch mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn, việc xếp lương thực hiện theo nguyên tắc áp dụng đối với trường hợp chuyển sang ngạch có thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn. Ngược lại, nếu hệ số lương cùng bậc của ngạch mới thấp hơn, công chức được xếp ngang bậc và hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định.

Như vậy, việc xếp lương khi thay đổi vị trí việc làm được xác định theo ngạch công chức tương ứng với vị trí mới, hệ số lương đang hưởng và thời gian công tác được tính để xét nâng bậc. Riêng trường hợp không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc bị xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ, việc bố trí vào vị trí có ngạch thấp hơn sẽ kéo theo cách tính lương theo ngạch mới.