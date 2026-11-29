Sau một năm vận hành, bộ máy cơ bản hoạt động ổn định, thông suốt, không để gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, phía sau kết quả bước đầu ấy là những áp lực ngày càng rõ đối với đội ngũ công chức cấp xã. Với lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, giải phóng mặt bằng, chuyển đổi số và quản trị dữ liệu đều đòi hỏi cán bộ cơ sở phải xử lý công việc với yêu cầu cao hơn về tiến độ, chất lượng và trách nhiệm.

Tại các xã ngoại thành Hà Nội, những cán bộ trước đây chủ yếu tham mưu quản lý hành chính, cập nhật hồ sơ địa chính. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiệm vụ của nhiều cán bộ tăng lên đáng kể. Ngoài chuyên môn cũ, họ còn phải đảm nhiệm thêm các công việc như cấp giấy phép xây dựng, thẩm định dự án, thanh quyết toán.

Khối lượng công việc lớn khiến các cán bộ xã, phường của Thủ đô thời điểm mới sáp nhập thường xuyên phải làm việc quá giờ, kể cả ngày nghỉ cuối tuần. Đến nay, dù đã cơ bản quen với công việc sau một năm vận hành, lãnh đạo nhiều đơn vị của Hà Nội cho rằng đội ngũ công chức cấp xã vẫn cần được đào tạo chuyên sâu hơn để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Cán bộ, công chức TP Hà Nội tiếp công dân đến nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.

“Một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tôi thấy công việc đang cơ bản đã quen. Tuy nhiên, để đảm bảo về chất lượng cũng như thời gian phục vụ nhân dân hoặc doanh nghiệp, tôi nghĩ rằng cần có những lớp đào tạo chuyên sâu hơn cho cán bộ, công chức cấp xã để tiếp thu và thực hiện công việc một cách trôi chảy hơn”, chị M.H. một cán bộ xã Bình Minh chia sẻ.

Thời điểm mới thực hiện chính quyền hai cấp, ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Thiên Lộc cho biết, trung bình mỗi ngày trung tâm phục vụ hành chính tiếp nhận từ 150 – 200 bộ hồ sơ của người dân, doanh nghiệp và lượng hồ sơ ngày càng tăng thêm. Dù lượng hồ sơ trong ngày rất lớn, nhưng cán bộ xã Thiên Lộc đều giải quyết xong mới kết thúc ngày làm việc.

Đến nay, nhiều thẩm quyền được Thành phố chuyển thẳng về xã, phường, yêu cầu xử lý công việc nhanh hơn, trực tiếp hơn, trong khi cán bộ phải thích ứng ngay với cách làm mới. Nhiều việc khó, áp lực tăng lên, khiến một bộ phận cán bộ e ngại.

Cán bộ, công chức TP Hà Nội tận tình hướng dẫn người dân đến trụ sở giải quyết thủ tục hành chính.

Trước thực tế đó, lãnh đạo các xã, phường của Thủ đô xác định tinh thần chuyển từ quản lý hành chính sang quản trị địa bàn dựa trên dữ liệu, tiến độ và kết quả. Để thích ứng, đơn vị của Hà Nội còn thực hiện nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, đồng thời lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá sản phẩm đầu ra.

Thực tế tại các địa phương cho thấy, yêu cầu thích ứng không chỉ nằm ở việc tiếp nhận thêm nhiệm vụ mà còn ở khả năng tổ chức, phối hợp và xử lý công việc trong điều kiện mới. Công chức cấp xã phải chủ động cập nhật quy định, nâng cao chuyên môn, đồng thời thay đổi cách tiếp cận từ xử lý công việc theo quy trình hành chính sang giải quyết nhiệm vụ gắn với kết quả cụ thể.

Một trong những khó khăn của cấp xã hiện nay là sự chênh lệch về quy mô dân số, khối lượng công việc và điều kiện nguồn lực giữa các địa bàn. Có những phường đô thị lõi với dân số trên 200.000 người nhưng mô hình tổ chức gần tương đương các địa bàn có quy mô nhỏ hơn.

Tại phường Phương Liệt, việc tiếp nhận lượng lớn hồ sơ, dữ liệu từ các đơn vị cũ khiến quá trình cập nhật, quản lý mất nhiều thời gian. Một số hồ sơ chưa được số hóa đồng bộ; hạ tầng công nghệ thông tin, máy tính và thiết bị xử lý hồ sơ điện tử còn hạn chế.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng thăm hỏi công dân tới làm thủ tục hành chính trong dịp đầu năm 2026.

Trong khi đó, xã Dương Hòa gặp khó khăn do thiếu cán bộ chuyên ngành ở các lĩnh vực như quy hoạch, giao thông, công thương, y tế, trong bối cảnh quy mô địa bàn lớn hơn sau sắp xếp.

Những vấn đề này cho thấy, cùng với việc phân cấp, phân quyền, cấp xã cần được bảo đảm tương xứng về nhân lực, dữ liệu, hạ tầng và điều kiện làm việc. Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng từng nhấn mạnh, phân cấp không thể chỉ là “chuyển việc xuống dưới”, mà phải đi cùng nguồn lực, dữ liệu, nhân lực và trách nhiệm.

Thực tiễn qua một năm vận hành cho thấy, 99,4% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố được đánh giá đáp ứng yêu cầu và cơ bản đáp ứng yêu cầu; số công chức được đánh giá không đáp ứng yêu cầu chiếm khoảng 0,6%.

Đối với đội ngũ Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, đa số được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm thực tiễn và bản lĩnh chính trị vững vàng; khoảng 70% đã kinh qua chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp huyện hoặc tương đương.

Tuy nhiên, khoảng 30% cán bộ chủ chốt chưa có nhiều kinh nghiệm quản trị địa bàn tổng hợp trong điều kiện không còn cấp huyện, còn lúng túng trong xử lý một số vấn đề phức tạp như đất đai, giải phóng mặt bằng, trật tự xây dựng, khiếu nại, tố cáo, dân vận và chuyển đổi số.

Khó khăn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu tổng số biên chế mà là thiếu cán bộ có chuyên môn sâu tại cấp xã, chiếm khoảng 9,7% số công chức hiện có, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, tài chính - kế toán, đầu tư công và chuyển đổi số.

Để đáp ứng yêu cầu mới, Hà Nội đã triển khai kiện toàn tổ chức các phòng chuyên môn thuộc UBND xã, phường. Trước ngày 15/10/2026, 100% xã, phường đã thành lập, tổ chức lại 5 cơ quan chuyên môn theo định hướng phù hợp với đặc thù địa bàn.

Việc sắp xếp được thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc thực tế. Tại các phường, Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường được thành lập để đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị; tại các xã, Phòng Hạ tầng - Nông nghiệp và Môi trường được tổ chức nhằm bảo đảm quản lý hiệu quả lĩnh vực nông nghiệp.

Ở phường Bạch Mai, việc bàn giao, tiếp nhận hồ sơ được thực hiện chặt chẽ, đặc biệt chú trọng những hồ sơ đang giải quyết, nhiệm vụ có thời hạn và các vụ việc liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, tổ chức. Các đơn vị xác định trách nhiệm theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Cùng với kiện toàn tổ chức, Hà Nội đặt yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu quản trị địa bàn cho từng xã, phường; theo dõi tiến độ nhiệm vụ, trạng thái xử lý phản ánh của người dân và đo lường chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo thời gian thực.

Thực tế cho thấy, TP Hà Nội cần đột phá mạnh mẽ hơn trong nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Bởi dù có bộ máy và nguồn lực, hiệu quả công việc vẫn phụ thuộc vào năng lực của những người trực tiếp vận hành.

Sau sắp xếp tổ chức bộ máy, công chức cấp xã không chỉ cần nhanh chóng làm quen với nhiệm vụ mới mà còn phải nâng cao năng lực thực thi, chuyên môn sâu và khả năng quản trị địa bàn. Việc hoàn thiện cơ chế phân quyền, bảo đảm nguồn lực, phát triển quản trị số và xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực tiễn sẽ là những yếu tố quyết định hiệu quả vận hành của chính quyền địa phương hai cấp.

Thành công của mô hình không chỉ được đo bằng số đầu mối giảm đi, mà quan trọng hơn là khả năng giải quyết công việc nhanh hơn, hiệu quả hơn và phục vụ người dân tốt hơn ngay từ cơ sở.

Sau sắp xếp chính quyền hai cấp, TP Hà Nội đã ủy quyền được mở rộng nhanh chóng, từ 168 lên 636 thủ tục hành chính cho cấp xã, phường với 11 hình thức ủy quyền đa dạng giữa các cấp, ngành.

Kết quả bước đầu cho thấy những chuyển biến rõ nét. Trung bình mỗi thủ tục hành chính được rút ngắn khoảng 1 ngày xử lý, qua đó tiết kiệm hàng chục tỷ đồng chi phí trực tiếp và tạo ra lợi ích kinh tế gián tiếp ước tính hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm nhờ giải phóng hàng chục triệu triệu giờ lao động.

Quang Phong

26/11/2026 16:43