Công chức cấp xã ở Hải Phòng có được hưởng phụ cấp 55% theo Nghị định 381 của Chính phủ?

Hải Phòng

​Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 381/2026/NĐ-CP vào ngày 2/10 quy định về chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức làm việc trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc ở cấp xã, phường, đặc khu.

Công chức cấp xã ở Hải Phòng không thuộc diện được hưởng phụ cấp 55% theo Nghị định 381 của Chính phủ.

Theo quy định, từ ngày 1/7/2026 cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương, nhóm đối tượng này được hưởng mức phụ cấp công vụ bằng 55% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Tuy nhiên, lực lượng cán bộ, công chức cấp xã tại thành phố Hải Phòng lại không thuộc diện thụ hưởng mức phụ cấp này.

​Nguyên nhân xuất phát từ quy định về điều kiện áp dụng tại Nghị định số 381/2026/NĐ-CP. Cụ thể, mức phụ cấp công vụ 55% chỉ áp dụng đối với những cán bộ, công chức cấp xã không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, thành phố.

Đối với các địa phương đã có Nghị quyết HĐND về chi tiền lương, thu nhập tăng thêm, cán bộ, công chức cấp xã chỉ được hưởng mức phụ cấp công vụ bằng 25% mức lương hiện hưởng (cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và thâm niên vượt khung nếu có). Trường hợp mức tiền lương và thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết địa phương thấp hơn mức phụ cấp 55%, người lao động mới được chi trả phần chênh lệch cho bằng mức 55%.

​Tại Hải Phòng, cán bộ, công chức và viên chức cấp xã hiện đang được hưởng thu nhập bình quân tăng thêm theo Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định về mức chi thu nhập bình quân tăng thêm cho người làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể, các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ do thành phố quản lý. Hệ số điều chỉnh thu nhập bình quân tăng thêm tại đây được tính theo số lần mức lương ngạch bậc, chức vụ hoặc mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo.

​Xét theo các mức đánh giá hiệu quả công việc, cán bộ, công chức cấp xã tại Hải Phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên được hưởng mức thu nhập bình quân tăng thêm theo hệ số 0,8, trong khi trường hợp hoàn thành nhiệm vụ được hưởng hệ số 0,6.

​Tức là, mức hỗ trợ thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND thành phố Hải Phòng áp dụng cho cán bộ, công chức cấp xã hiện nay đã cao hơn mức phụ cấp công vụ 55% quy định tại Nghị định số 381/2026/NĐ-CP.

Vì đã được bảo đảm chế độ thu nhập tăng thêm từ ngân sách địa phương ở mức cao hơn, cán bộ, công chức cấp xã tại Hải Phòng không thuộc diện áp dụng hưởng phụ cấp công vụ theo Nghị định của Chính phủ.