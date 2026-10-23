Công chức cấp xã kiêm nhiệm chuyển đổi số được xét hỗ trợ khi nào?

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành Thông tư số 62/2026/TT-BKHCN ngày 20/10/2026, hướng dẫn xác định vị trí việc làm về chuyển đổi số được hưởng mức hỗ trợ theo Nghị định số 179/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 5/12/2026, thay thế Thông tư số 23/2025/TT-BKHCN.

Điểm đáng chú ý của quy định mới là làm rõ điều kiện xét hỗ trợ đối với công chức cấp xã phải đảm nhiệm nhiều lĩnh vực công tác, trong đó có chuyển đổi số.

Theo khoản 4 Điều 6, trường hợp vị trí việc làm quy định tại điểm h và điểm i khoản 1 Điều 3 chỉ có một công chức đảm nhiệm, đồng thời phải thực hiện nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, người này vẫn được hưởng hỗ trợ nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

Người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến tại phường Tương Mai, Hà Nội. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Hà Nội.

Cụ thể, vị trí việc làm phải được xác định trong quyết định phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Bản mô tả công việc phải thể hiện nhóm nhiệm vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ chính của người được phân công đảm nhiệm.

Bên cạnh đó, công chức phải có quyết định giao hoặc phân công đảm nhiệm vị trí việc làm bằng văn bản. Các nhiệm vụ về chuyển đổi số, bao gồm ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và giao dịch điện tử, phải được thực hiện trực tiếp, thường xuyên.

Quy định này tạo cơ sở xem xét hỗ trợ đối với một số công chức cấp xã dù phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Tuy nhiên, không đồng nghĩa mọi trường hợp kiêm nhiệm công tác chuyển đổi số đều thuộc diện được hưởng chính sách.

Đối với các vị trí chuyên trách khác, Thông tư yêu cầu công chức, viên chức phải được giao đảm nhiệm chuyên trách bằng văn bản, không bao gồm trường hợp chỉ thực hiện một phần nhiệm vụ chuyển đổi số bên cạnh công việc chính thuộc lĩnh vực khác.

Theo Nghị định 179/2025/NĐ-CP, mức hỗ trợ đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và an ninh mạng thuộc diện áp dụng là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thông tư 62 cũng quy định người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức chịu trách nhiệm xác định, đánh giá và đề xuất đối tượng hưởng hỗ trợ. Khi có thay đổi về vị trí việc làm hoặc nhiệm vụ, cơ quan phải kịp thời rà soát, đề xuất điều chỉnh.

Đáng chú ý, chính sách có quy định chuyển tiếp nhằm bảo đảm quyền lợi đối với những trường hợp đang hưởng hỗ trợ và tiếp tục đáp ứng điều kiện theo quy định mới.

Việc triển khai Thông tư 62 đặt ra yêu cầu các địa phương rà soát quyết định phê duyệt vị trí việc làm, văn bản phân công và bản mô tả công việc. Đây là những căn cứ quan trọng để xác định đúng đối tượng được hỗ trợ, nhất là tại cấp xã, nơi một công chức có thể đảm nhiệm nhiều lĩnh vực chuyên môn.