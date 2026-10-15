Công chức cấp xã có thể nhận gần 40 triệu đồng/tháng

Ảnh minh họa

Ba khoản thu nhập tạo nên con số 38,6 triệu đồng

Theo Nghị định 381/2026/NĐ-CP, phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã được chia thành hai mức: 55% đối với người không hưởng thu nhập tăng thêm theo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh và 25% đối với người thuộc diện được hưởng khoản thu nhập này. Chính sách được áp dụng từ ngày 1.7.2026.

Với mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng, con số 38.595.150 đồng được hình thành từ ba khoản thu nhập sau:

Lương theo ngạch, bậc: Người được xếp ngạch Chuyên viên chính (loại A2.1), hưởng hệ số 6,78, có mức lương 17.153.400 đồng/tháng.

Phụ cấp công vụ 25%: Tạm tính theo mức lương ngạch, bậc là 4.288.350 đồng/tháng.

Thu nhập tăng thêm: Theo Nghị quyết 52/2026/NQ-HĐND của Hà Nội, người hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được hưởng mức chi tối đa bằng 1 lần lương theo ngạch, bậc, chức vụ hiện hưởng, không bao gồm các khoản phụ cấp. Với mức lương nêu trên, khoản này là 17.153.400 đồng/tháng.

Cộng ba khoản, tổng thu nhập đạt 38.595.150 đồng/tháng, tương đương gần 38,6 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây là phép tính minh họa theo các điều kiện cụ thể. Nghị định 381/2026/NĐ-CP quy định phụ cấp công vụ được tính trên mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Vì vậy, số tiền thực tế có thể khác tùy hồ sơ của từng người.

Mức thu nhập tăng thêm cũng phụ thuộc vào kết quả đánh giá công việc. Theo Nghị quyết 52/2026/NQ-HĐND của Hà Nội, người hoàn thành tốt nhiệm vụ được hưởng mức chi bằng 0,8 lần lương; người hoàn thành nhiệm vụ được hưởng 0,5 lần. Nếu giữ nguyên các giả định về hệ số lương và phụ cấp nêu trên, tổng thu nhập tương ứng vào khoảng 35,16 triệu đồng và 30,02 triệu đồng/tháng.

Không phải công chức cấp xã nào cũng đạt mức này

Để tiệm cận mức thu nhập gần 40 triệu đồng/tháng, một người phải đồng thời đáp ứng nhiều điều kiện. Trước hết, họ cần được xếp ngạch Chuyên viên chính, có hệ số lương cao, chẳng hạn hệ số 6,78. Đây không phải hệ số áp dụng cho mọi công chức cấp xã, bởi mức lương còn phụ thuộc vào ngạch, bậc và quá trình công tác.

Tiếp đó, người này phải làm việc tại địa phương có chính sách chi thu nhập tăng thêm, như Hà Nội, đồng thời đáp ứng tiêu chí đánh giá để được hưởng mức chi cao nhất. Chính sách của Hà Nội áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách thuộc phạm vi quản lý của thành phố, theo các điều kiện được quy định.

Phụ cấp địa bàn đặc thù cũng tạo ra khác biệt

Ngoài thu nhập tăng thêm theo chính sách địa phương, một số công chức công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể được hưởng các chế độ phụ cấp theo quy định.

Với mức lương 17.153.400 đồng/tháng, nếu thuộc diện hưởng phụ cấp đặc biệt 100%, khoản phụ cấp này tương đương 17.153.400 đồng, đưa tổng lương và phụ cấp lên 34.306.800 đồng/tháng, chưa tính các khoản khác nếu đủ điều kiện.

Bên cạnh đó, Thông tư 15/2026/TT-BNV quy định về chế độ phụ cấp khu vực, trong đó mức phụ cấp cao nhất là hệ số 1,0. Khoản phụ cấp cụ thể được xác định theo địa bàn và đối tượng áp dụng.

Cần phân biệt các cơ chế này với chính sách thu nhập tăng thêm của Hà Nội hoặc TP.HCM. Không thể mặc nhiên cộng tất cả khoản hỗ trợ ở những địa bàn khác nhau để tạo thành một mức thu nhập chung, bởi mỗi chế độ có phạm vi và điều kiện hưởng riêng.

Thu nhập công chức cấp xã chênh lệch theo hệ số lương

Đặt mức gần 38,6 triệu đồng cạnh các trường hợp có hệ số lương thấp hơn sẽ thấy rõ khoảng cách về thu nhập. Theo phép tính dựa trên mức lương cơ sở 2,53 triệu đồng/tháng và phụ cấp công vụ 55%, các mức thu nhập minh họa như sau:

Hệ số lương 2,34: Lương 5,92 triệu đồng, phụ cấp công vụ 3,26 triệu đồng, tổng cộng khoảng 9,18 triệu đồng/tháng.

Hệ số lương 3,00: Lương 7,59 triệu đồng, phụ cấp công vụ 4,17 triệu đồng, tổng cộng khoảng 11,76 triệu đồng/tháng.

Hệ số lương 4,98: Lương 12,60 triệu đồng, phụ cấp công vụ 6,93 triệu đồng, tổng cộng khoảng 19,52 triệu đồng/tháng.

Đây là các mức tính minh họa, chưa bao gồm những khoản phụ cấp khác nếu có. Mức hưởng thực tế còn phụ thuộc vào ngạch, bậc, vị trí việc làm và chế độ áp dụng tại địa phương.

Một điểm khác cần lưu ý là 38,6 triệu đồng nói trên là thu nhập trước khi trừ các khoản đóng bắt buộc và thuế thu nhập cá nhân. Tiền thưởng cũng không mặc nhiên là khoản thu cố định hàng tháng, bởi còn phụ thuộc vào quỹ thưởng và quy chế của đơn vị.

Chính sách tiền lương, phụ cấp và thu nhập tăng thêm có ý nghĩa trong việc tạo động lực, thu hút và giữ chân người có năng lực ở cấp cơ sở. Tuy nhiên, để hiểu đúng con số gần 40 triệu đồng, cần nhìn vào đầy đủ điều kiện hưởng thay vì chỉ chú ý đến mức thu nhập cao nhất. Đây là mức có thể đạt được trong một số trường hợp cụ thể, không phải quyền lợi mặc định của mọi công chức cấp xã.