Công chúa Đan Mạch thực hiện 11 tháng quân ngũ, không nhận lương và tiền ăn

Trước đó, ngày 3-8, Công chúa Isabella đã đến trình diện tại doanh trại Antvorskov ở thành phố Slagelse, phục vụ trong Trung đoàn Kỵ binh cận vệ, sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Oregard vào ngày 23-6.

Theo thông báo của Hoàng gia Đan Mạch, Isabella thuộc nhóm tân binh đầu tiên thực hiện chương trình nghĩa vụ quân sự kéo dài 11 tháng.

Khác với các tân binh khác, Công chúa Isabella sẽ không nhận lương và phụ cấp hằng ngày. Ảnh: NDTV

Hoàng gia Đan Mạch cho biết Công chúa từ chối nhận cả tiền lương lẫn khoản hỗ trợ ăn uống dành cho quân nhân nghĩa vụ.

Theo thông tin được công bố vào cuối tháng 7, thông thường tân binh được hưởng hơn 9.034 kroner Đan Mạch (khoảng 2.000 USD) mỗi tháng, cùng tiền ăn miễn thuế 277 kroner (khoảng 60 USD) mỗi ngày.

Trong thời gian tại ngũ, Công chúa Isabella sử dụng nguồn hỗ trợ tài chính từ cha mẹ. Anh trai của công chúa là Thái tử Christian cũng từng từ chối nhận lương và tiền ăn khi thực hiện nghĩa vụ quân sự tại cùng trung đoàn.

Việc Công chúa Isabella nhập ngũ diễn ra trong bối cảnh Đan Mạch mở rộng nghĩa vụ quân sự đối với nữ giới.

Công chúa thuộc thế hệ phụ nữ trẻ đầu tiên tham gia theo quy định mới. Chương trình kéo dài 11 tháng, tăng cao hơn so với thời hạn 4 tháng trước đây.