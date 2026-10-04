Công Chính nâng cao chất lượng phục vụ người dân

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Công Chính hướng dẫn người dân sử dụng kiosk lấy số thứ tự thực hiện thủ tục hành chính.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, sự chuyển biến ấy được người dân cảm nhận rõ. Đến làm hồ sơ bảo trợ xã hội, bà Lê Thị Duyên, ở thôn Phú Sơn, phấn khởi khi được cán bộ tận tình tư vấn, hướng dẫn từng bước. Những nội dung còn băn khoăn được giải thích cụ thể, giúp bà hoàn thiện hồ sơ thuận lợi, không phải mất nhiều thời gian đi lại. “Trước đây, những thủ tục như thế này tôi còn loay hoay không biết phải chuẩn bị những gì, giờ được cán bộ hướng dẫn tận tình và hoàn thiện nhanh chóng, tôi thấy rất hài lòng", bà Duyên chia sẻ.

Câu chuyện của bà Duyên cho thấy sự thay đổi trong phương thức phục vụ ở xã Công Chính. Với người dân, một thủ tục được giải quyết nhanh gọn, một vấn đề được cán bộ tận tình hướng dẫn chính là thể hiện rõ nhất về sự đổi mới của chính quyền cơ sở. Đồng chí Lương Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Công Chính, chia sẻ: Quán triệt tinh thần “lấy dân làm gốc”, đội ngũ cán bộ, công chức xã luôn nỗ lực đổi mới tác phong làm việc theo hướng khoa học, trách nhiệm và gần dân hơn. Thay vì chỉ dừng lại ở yêu cầu “đúng quy định”, địa phương còn chú trọng hướng dẫn cặn kẽ, giải quyết thủ tục thuận lợi; lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo để đánh giá hiệu quả công việc.

Trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy xã cơ bản được kiện toàn, hoạt động từng bước đi vào nền nếp. Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo theo hướng “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian và rõ kết quả”, đồng thời chú trọng công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Từ ngày 1/7/2025 đến tháng 9/2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận, giải quyết 6.516 hồ sơ; trong đó 6.433 hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn, đạt 99,62%. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến, hồ sơ số hóa và thanh toán trực tuyến đều đạt 100%; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 18/18 điểm... Những kết quả đó cho thấy cải cách hành chính ở Công Chính đang từng bước đi vào thực chất, gắn với nhu cầu của người dân.

Cùng với cải cách hành chính, Công Chính đẩy mạnh chuyển đổi số. 100% cán bộ, công chức được cấp tài khoản phần mềm quản lý văn bản và chữ ký số; 100% văn bản đi, đến được xử lý trên môi trường điện tử. Việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử; thực hiện thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử được các chi bộ triển khai nghiêm túc. Địa phương cũng đã hoàn thành số hóa 100% tài liệu lưu trữ, tạo nền tảng phục vụ quản lý, điều hành ngày càng hiệu quả.

Tinh thần gần dân, sát cơ sở còn được thể hiện trong công tác dân vận, giải phóng mặt bằng và quản lý đất đai. UBND xã tập trung rà soát, chuẩn hóa, cập nhật và đồng bộ dữ liệu đất đai theo hướng “đúng - đủ - sạch - sống”. Đến trung tuần tháng 9/2026 đã đồng bộ, chuẩn hóa 4.295/4.663 thửa đất, đạt 92,5%. Cùng với ứng dụng công nghệ, địa phương chú trọng tuyên truyền, vận động, qua đó từng bước tạo sự đồng thuận trong Nhân dân khi triển khai các nhiệm vụ tại cơ sở.

Từ một hồ sơ được hướng dẫn tận tình đến những dữ liệu được chuẩn hóa, tinh thần “lấy dân làm gốc” đang được xã Công Chính cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Khi mỗi cán bộ, công chức ý thức rõ hơn trách nhiệm phục vụ và mỗi thủ tục được giải quyết thuận tiện hơn, niềm tin, sự đồng thuận của người dân cũng được vun đắp từ những điều rất gần gũi trong đời sống hằng ngày.