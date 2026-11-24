Đêm hội cồng chiêng “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”.

Tối 23/11, tại sân vận động Kon Tum, UBND tỉnh Quảng Ngãi, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Đêm hội cồng chiêng “Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị”, trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho hay, qua gần một tháng tổ chức, Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh Quảng Ngãi năm 2026 đã thật sự trở thành ngày hội của các dân tộc trên địa bàn tỉnh, từ miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới đến đồng bằng, ven biển và hải đảo.

Các hoạt động được triển khai rộng khắp tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đậm đà bản sắc. Tất cả tạo nên một bức tranh văn hóa nhiều sắc màu, vừa đậm đà bản sắc, vừa mang hơi thở của cuộc sống. Cùng với đó, lễ khởi công dự án Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen đã thể hiện khát vọng đổi mới và vươn lên của quê hương.

Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi phát biểu.

Điều đáng quý nhất làm nên thành công của tuần văn hóa chính là sự hưởng ứng tự giác, nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Những tiếng cồng, tiếng chiêng, điệu xoang, câu hát bài chòi, trang phục truyền thống và tình cảm gắn bó giữa các cộng đồng đã tạo nên một không gian văn hóa sống động, gần gũi, thực sự là ngày hội của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh, chủ đề "Hội tụ bản sắc - Lan tỏa giá trị" gửi gắm một thông điệp sâu sắc: Mỗi dân tộc có một bản sắc riêng, nhưng khi được kết nối, tôn trọng và phát huy, tất cả sẽ hòa quyện tạo nên sức mạnh chung của quê hương, đất nước. Để những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục tỏa sáng, trở thành động lực cho sự phát triển, lãnh đạo Tỉnh ủy Quảng Ngãi mong muốn hãy cùng nhau thực hiện tốt 3 nhiệm vụ.

Một là gìn giữ và trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống. Phát huy vai trò của nghệ nhân, già làng, người có uy tín và các chủ thể văn hóa trong bảo tồn tiếng nói, phong tục, tập quán, cồng chiêng, dân ca và các loại hình nghệ thuật truyền thống. Đặc biệt là phải quan tâm giáo dục, trao truyền cho thế hệ trẻ để di sản không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Hai là phát huy giá trị di sản gắn với phát triển bền vững, gắn bảo tồn văn hóa với phát triển du lịch, kinh tế di sản và công nghiệp văn hóa. Khai thác hiệu quả những giá trị đặc sắc của không gian văn hóa cồng chiêng, văn hóa Sa Huỳnh, di tích Ngục Kon Tum, thương hiệu Sâm Ngọc Linh, Măng Đen, Lý Sơn và các di sản khác để hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, tạo sinh kế, nâng cao đời sống của nhân dân. Phát triển phải đi đôi với bảo tồn, tôn trọng giá trị nguyên gốc, tuyệt đối không đánh đổi bản sắc văn hóa lấy lợi ích kinh tế trước mắt.

Các hoạt động tạo nên không khí vui tươi, phấn khởi, đậm đà bản sắc.

Ba là, tiếp tục củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Duy trì, đổi mới các hoạt động văn hóa, ngày hội đoàn kết tại cơ sở, tăng cường quảng bá, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để lan tỏa hình ảnh đất và con người Quảng Ngãi. Quan trọng hơn, phải biến tinh thần đoàn kết thành hành động cụ thể, thành trách nhiệm và sự sẻ chia trong mỗi cơ quan, đơn vị, cộng đồng và mỗi người dân, cùng chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

"Tuần Văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 sẽ kết thúc, nhưng những giá trị văn hóa, tình cảm tốt đẹp và tinh thần đoàn kết vun đắp trong suốt thời gian qua sẽ còn tiếp tục lan tỏa. Tôi mong rằng tiếng cồng, tiếng chiêng sẽ mãi ngân vang trên những buôn làng, khu dân cư; những làn điệu dân ca, bài chòi, phong tục, tập quán tốt đẹp sẽ được các thế hệ tiếp nối và hơn hết, tình đoàn kết, nghĩa tình, sẻ chia luôn hiện diện trong đời sống mỗi gia đình, cộng đồng", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhấn mạnh.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.

Cũng tại chương trình, Ban tổ chức công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và trao Bằng xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum.