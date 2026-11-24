Ngày hội Văn hóa dân gian các dân tộc xã Bảo Lâm 4 (Lâm Đồng) lần thứ I năm 2026 không chỉ là dịp để đồng bào gặp gỡ, giao lưu mà còn là hành trình trở về với cội nguồn, đánh thức niềm tự hào và ý thức gìn giữ những giá trị văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Ngay từ sáng sớm, không khí lễ hội đã rộn ràng khắp các khu vực tổ chức. Đại diện các thôn, bon cùng nhau dựng trại, trang trí không gian sinh hoạt cộng đồng, chuẩn bị nhạc cụ, đạo cụ và những vật dụng quen thuộc trong đời sống thường ngày. Mỗi gian trại mang một sắc thái riêng, nhưng đều gặp nhau ở sự háo hức, niềm tự hào khi được giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc mình.

Cồng chiêng là nhạc cụ không thể thiếu trong những sự kiện mang tính cộng đồng của bà con các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Giữa nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ và trò chơi dân gian, phần thi giã gạo bằng chày, cối, sàng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân. Những nhịp chày nhịp nhàng vang lên, gợi nhớ một thời lao động gắn bó với nương rẫy, mùa lúa rẫy và cuộc sống tự cung tự cấp của đồng bào vùng cao. Đằng sau hoạt động tưởng chừng giản dị ấy là câu chuyện về sự cần cù, chịu thương chịu khó và kinh nghiệm lao động được tích lũy, gìn giữ qua bao thế hệ.

Không chỉ tái hiện sinh hoạt sản xuất truyền thống, ngày hội còn dành vị trí trang trọng cho những nghi lễ dân gian mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Điểm nhấn là phần tái hiện các nghi lễ Nhô R’he (mừng lúa mới), Yàng Ổs (thần lúa) và Nhô Tơđơm (uống rượu cần). Các nghi lễ được chính quyền địa phương phối hợp với nghệ nhân, già làng và người dân chuẩn bị công phu, từ trang phục, lễ vật đến trình tự thực hành, nhằm tái hiện chân thực những phong tục đã gắn bó với đời sống cộng đồng.

Rượu cần là thức uống không thể thiếu trong những nghi thức tín ngưỡng đa thần của các dân tộc thiểu số ở Lâm Đồng.

Trong không gian linh thiêng, già làng cất lời khấn gửi đến trời đất, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, buôn làng bình yên, mọi nhà no đủ. Tiếng tù và làm từ sừng trâu vang lên từng hồi giữa núi rừng, hòa cùng không khí trang nghiêm của nghi lễ. Mỗi lời khấn, mỗi động tác thực hành đều gửi gắm niềm tin của cộng đồng vào thiên nhiên, đất trời và sự chở che của các vị thần.

Sau phần lễ, ché rượu cần được trao tay trong tình thân ái, đoàn kết. Bên ché rượu truyền thống, những câu chuyện về phong tục, tập quán, về cuộc sống và lao động sản xuất được người già kể lại cho lớp trẻ. Những thức uống truyền thống được bà con chuẩn bị kỳ công từ nhiều tháng trước không chỉ thể hiện sự khéo léo mà còn chứa đựng nét văn hóa ứng xử, tinh thần hiếu khách và sự gắn kết cộng đồng.

Những món ăn truyền thống của bà con tham dự ngày hội.

Ẩm thực cũng là một phần không thể thiếu trong bức tranh văn hóa của ngày hội. Những món ăn mang hương vị núi rừng như gà nướng, xôi nếp, cá suối nướng, canh lá bép được giới thiệu đến người dân và khách tham dự. Từ cách lựa chọn nguyên liệu đến phương thức chế biến, mỗi món ăn đều mang dấu ấn của điều kiện tự nhiên và tập quán sinh hoạt của đồng bào. Qua đó, văn hóa ẩm thực địa phương có thêm cơ hội được quảng bá, góp phần làm phong phú trải nghiệm của du khách khi đến với vùng đất Bảo Lâm 4.

Khi màn đêm buông xuống, không gian lễ hội càng trở nên cuốn hút. Ánh lửa bập bùng giữa sân hội, tiếng cồng chiêng vang vọng, nối dài những vòng xoang không dứt. Các nghệ nhân cùng người dân nắm tay nhau múa hát, nhảy sạp trong niềm vui hội ngộ. Những bước chân nhịp nhàng, những vòng tay nối rộng không phân biệt tuổi tác, thành phần dân tộc đã tạo nên bức tranh sinh động về tình đoàn kết trong cộng đồng.

Bên cạnh những làn điệu dân ca truyền thống, các ca khúc cách mạng, những bài hát ca ngợi quê hương, đất nước cũng được biểu diễn, tạo nên sự giao hòa giữa truyền thống và hiện đại. Trong tiếng cồng chiêng rộn rã, người già tìm thấy những thanh âm thân thuộc của buôn làng xưa, còn thế hệ trẻ có dịp hiểu hơn về văn hóa, phong tục và những giá trị mà cha ông đã dày công gìn giữ.

Già làng thực hiện nghi thức linh thiêng trong việc tái hiện lễ cúng truyền thống.

Ông Bùi Xuân Quý, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Lâm 4 cho biết, Ngày hội Văn hóa dân gian các dân tộc xã Bảo Lâm 4 lần thứ I năm 2026 là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, đồng thời tôn vinh Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên – Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ngày hội cũng là hoạt động chào mừng, hưởng ứng Tuần lễ Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc và Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026. Thông qua sự kiện, địa phương mong muốn tạo điều kiện để các đội cồng chiêng, nghệ nhân và người dân gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong thực hành, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống.