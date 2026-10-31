Các đại biểu tham dự lễ công bố văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Làng nghề truyền thống rèn Phúc Sen".

Nghề rèn Phúc Sen là nghề truyền thống lâu đời, gắn với đời sống và bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Nùng An. Trải qua nhiều thế hệ, các nghệ nhân, người thợ đã gìn giữ kỹ thuật, bí quyết nghề nghiệp, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh biết đến.

Dự án xây dựng đăng ký nhãn hiệu gồm các nội dung: Nghiên cứu, thiết lập các điều kiện và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận Phúc Sen cho các sản phẩm của làng rèn; tổ chức quản lý nhãn hiệu chứng nhận Phúc Sen cho các sản phẩm của làng rèn; triển khai các hoạt động xúc tiến, quảng bá, phát triển thương mại cho sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận Phúc Sen.

Tại buổi lễ, Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư S&D, đơn vị thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Phúc Sen" cho sản phẩm của làng rèn Phúc Sen, xã Quảng Uyên. Theo đó, nhãn hiệu chứng nhận “Làng nghề truyền thống rèn Phúc Sen” đã được Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm rèn Phúc Sen theo Quyết định số 139021/QĐ-SHTT, ngày 23/09/2026.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận "Làng nghề truyền thống rèn Phúc Sen" dùng cho sản phẩm rèn Phúc Sen.

Tại buổi lễ, Sở Khoa học và Công nghệ công bố quyết định cấp văn bằng bảo hộ và trao giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho đại diện chủ sở hữu nhãn hiệu là UBND xã Quảng Uyên. UBND xã Quảng Uyên trao giấy chứng nhận quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Làng nghề truyền thống rèn Phúc Sen” cho 5 cá nhân đủ điều kiện, tạo cơ sở để các hộ sản xuất sử dụng nhãn hiệu đúng quy định, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc duy trì chất lượng sản phẩm và bảo vệ uy tín làng nghề.

Việc cấp văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Làng nghề truyền thống rèn Phúc Sen” không chỉ góp phần bảo vệ giá trị sản phẩm truyền thống mà còn đặt ra yêu cầu về trách nhiệm quản lý, sử dụng nhãn hiệu đối với từng tổ chức, cá nhân. Đây là cơ sở quan trọng để gìn giữ uy tín làng nghề, nâng cao giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần bảo tồn và phát triển bền vững nghề rèn truyền thống tại địa phương.