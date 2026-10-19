Công bố và trao quyết định về công tác cán bộ thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cẩm Linh

Tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng công bố các quyết định của Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Nghiêm Xuân Tình, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên được nghỉ chờ hưu theo chế độ; Đại tá Trịnh Xuân Long, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên được bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên.

Đại tá Nghiêm Xuân Tình nhận quyết định nghỉ chờ hưu theo chế độ. Ảnh: Cẩm Linh

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn ghi nhận, đánh giá cao quá trình công tác, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của Đại tá Nghiêm Xuân Tình đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Đồng chí Chính ủy Bộ đội Biên phòng chúc Đại tá Nghiêm Xuân Tình cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc; đồng thời mong muốn sau khi nghỉ công tác, đồng chí tiếp tục giữ gìn, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống của Bộ đội Biên phòng; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ xây dựng địa phương và lực lượng.

Đại tá Trịnh Xuân Long được bổ nhiệm giữ chức Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên. Ảnh: Cẩm Linh

Chúc mừng Đại tá Trịnh Xuân Long được bổ nhiệm giữ chức vụ mới, Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu đồng chí tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên giữ vững đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác biên phòng; xây dựng lực lượng Bộ đội Biên phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Trịnh Xuân Long cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đoàn kết cùng tập thể cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hưng Yên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.