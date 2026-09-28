Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Lương Hoàng Thái. Ảnh: Thu Phương

Tân Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái sinh năm 1973; quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi, có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại đa biên.

Phát biểu tại lễ công bố, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái trưởng thành từ các đơn vị thuộc Bộ, trải qua nhiều vị trí công tác và nhận được sự đánh giá cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức.

Việc kiện toàn thêm một Thứ trưởng là sự bổ sung kịp thời trong bối cảnh phạm vi quản lý của Bộ Công Thương ngày càng rộng, khối lượng công việc và yêu cầu phối hợp ngày càng lớn, đặc biệt trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, địa chất, khoáng sản và hội nhập quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, sẽ nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thứ trưởng cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ và sự phối hợp, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Bộ.