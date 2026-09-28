Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương trao quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Lương Hoàng Thái. Ảnh: Bộ Công Thương

Tại buổi lễ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Trần Quang Huy đã công bố Quyết định số 1836/QĐ-TTg ngày 24/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đồng chí Lương Hoàng Thái, Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái sinh năm 1973; quê quán tại tỉnh Quảng Ngãi. Đồng chí Lương Hoàng Thái có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn cử nhân Kinh tế ngoại thương, Thạc sĩ kinh doanh quốc tế. Đồng chí có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế và thương mại đa biên.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh: Việc bổ nhiệm Thứ trưởng Lương Hoàng Thái là sự ghi nhận đối với quá trình công tác, năng lực và những đóng góp của đồng chí trong suốt thời gian làm việc tại Bộ Công Thương. Đồng chí Lương Hoàng Thái được đào tạo bài bản, trưởng thành từ các đơn vị thuộc Bộ, trải qua nhiều vị trí công tác và nhận được sự đánh giá cao của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: Bộ Công Thương

Theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, việc kiện toàn thêm một Thứ trưởng là sự bổ sung kịp thời, góp phần tăng cường sức mạnh của tập thể lãnh đạo Bộ trong bối cảnh phạm vi quản lý của Bộ Công Thương ngày càng rộng, khối lượng công việc và yêu cầu phối hợp ngày càng lớn, đặc biệt trên các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, năng lượng, địa chất, khoáng sản và hội nhập quốc tế.

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng đề nghị Thứ trưởng Lương Hoàng Thái phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực và kinh nghiệm, đặc biệt là sở trường trong lĩnh vực hội nhập kinh tế quốc tế, cùng tập thể Lãnh đạo Bộ triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, bản thân trưởng thành từ lĩnh vực thương mại quốc tế, luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của đồng nghiệp và các đơn vị. Đây là nền tảng quan trọng giúp đồng chí hoàn thành nhiệm vụ và được lãnh đạo ghi nhận.

Thứ trưởng khẳng định sẽ nỗ lực, tu dưỡng, rèn luyện và phát huy kinh nghiệm công tác để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Cùng đó bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ trưởng, các Lãnh đạo Bộ và sự phối hợp, ủng hộ của cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Bộ Công Thương.