Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp

Tham dự buổi lễ có Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Về phía VKSND tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Phạm Thanh Từng, Viện trưởng VKSND tỉnh; các đồng chí lãnh đạo đơn vị, công chức, Kiểm sát viên VKSND hai cấp và nguyên lãnh đạo VKSND tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng

Trao Quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Đức Thái chúc mừng đồng chí Võ Văn Tâm được tin tưởng giao trọng trách mới. Lãnh đạo VKSND tối cao nhấn mạnh, trên cương vị công tác mới, đồng chí cần tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm; giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tinh thần trách nhiệm; nêu cao tính tiên phong, gương mẫu của người cán bộ lãnh đạo, quản lý.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu giao nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Đức Thái đề nghị tân Phó Viện trưởng chủ động, sâu sát trong thực hiện nhiệm vụ; đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành. Trong đó, cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Võ Văn Tâm, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Võ Văn Tâm bày tỏ niềm vinh dự, trân trọng trước sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo VKSND tối cao, Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp và tập thể lãnh đạo, công chức VKSND hai cấp. Đồng chí xác định chức vụ mới vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm lớn; khẳng định sẽ tiếp tục học tập, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tận tụy; cùng tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Võ Văn Tâm, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh chụp ảnh cùng lãnh đạo VKSND tối cao và Lãnh đạo VKSND tỉnh Đồng Tháp

Việc bổ nhiệm đồng chí Võ Văn Tâm có ý nghĩa quan trọng trong kiện toàn tổ chức bộ máy, tăng cường đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, liên tục và hiệu quả đối với hoạt động của VKSND hai cấp tỉnh Đồng Tháp.

Buổi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo VKSND tối cao, cấp ủy và chính quyền địa phương đối với công tác xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân.

Đây là động lực để tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động VKSND hai cấp tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đoàn kết, nêu cao trách nhiệm, quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.