Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVFCCo - Phú Mỹ

Tại chương trình, Quyết định của HĐQT Tổng Công ty được công bố và trao cho Giám đốc Nhà máy đạm Phú Mỹ Lê Trọng Đĩnh Chi. Kể từ ngày 1/11/2026, ông Lê Trọng Đĩnh Chi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty, cũng tiếp tục được Tổng giám đốc Tổng Công ty giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Nhà máy đạm Phú Mỹ.

Lễ Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVFCCo - Phú Mỹ. Ảnh: PVFCCo

Ông Lê Trọng Đĩnh Chi là cán bộ được đào tạo bài bản, được trưởng thành và kinh qua nhiều năm công tác và kinh nghiệm trong mảng kỹ thuật sản xuất của Tổng Công ty, từ cán bộ cơ sở vào thời gian đầu mới tiếp nhận, vận hành Nhà máy cho đến cương vị Giám đốc Nhà máy đạm Phú Mỹ và đến nay, tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Hòa chúc mừng và định hướng giao nhiệm vụ đối với ông Lê Trọng Đĩnh Chi. Ảnh: PVFCCo

Phát biểu chúc mừng và định hướng giao nhiệm vụ đối với ông Lê Trọng Đĩnh Chi, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Xuân Hòa nhấn mạnh ý nghĩa của việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo, người lao động Tổng Công ty đối với cá nhân đồng chí Chi và các cán bộ có năng lực, có đóng góp của Nhà máy, mà còn là sự nhìn nhận, gửi gắm niềm tin của Ban lãnh đạo Tập đoàn Petrovietnam đối với tập thể Tổng Công ty. Tin tưởng ông Lê Trọng Đĩnh Chi với kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, sự tâm huyết với công việc và đại gia đình PVFCCo, sẽ cùng Ban lãnh đạo Tổng Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng bắt nhịp công việc trên cương vị mới, đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị hết sức hỗ trợ ông Lê Trọng Đĩnh Chi trong thực hiện nhiệm vụ mới.

Ông Lê Trọng Đĩnh Chi phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: PVFCCo

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Trọng Đĩnh Chi bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn khi được tín nhiệm bổ nhiệm vào trọng trách mới. Ý thức sâu sắc về niềm tin, sự kỳ vọng này và nghiêm túc tiếp thu theo các chỉ đạo của Bí thư, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty, cam kết sẽ nỗ lực, chu toàn nhiệm vụ được giao, mong luôn nhận được sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo Tổng Công ty, sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo các Ban, Văn phòng và các đơn vị Tổng Công ty trong quá trình công tác sắp tới, góp phần vào thành công chung của Tổng Công ty.