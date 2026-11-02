Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc PVFCCo - Phú Mỹ

Tham dự chương trình, có đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT; đồng chí Phan Công Thành – Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc TCT; cùng các đồng chí trong BTV Đảng uỷ, HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát TCT cùng tập thể các đồng chí Lãnh đạo của TCT và các đơn vị thành viên. Chương trình được diễn ra tại trụ sở PVFCCo và trực tuyến đến các điểm cầu tại các đơn vị.

Tân Phó Tổng giám đốc PVFCCo Lê Trọng Đĩnh Chi nhận nhiệm vụ mới tại Tổng Công ty.

Trong chương trình, Quyết định của HĐQT TCT được công bố và trao cho đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi – Giám đốc Nhà máy đạm Phú Mỹ, kể từ ngày 01/11/2026 được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc TCT. Đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi cũng tiếp tục được Tổng giám đốc TCT giao nhiệm vụ phụ trách điều hành Nhà máy đạm Phú Mỹ.

Đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi là cán bộ được đào tạo bài bản, được trưởng thành và kinh qua nhiều năm công tác và kinh nghiệm trong mảng kỹ thuật sản xuất của TCT, từ cán bộ cơ sở vào thời gian đầu mới tiếp nhận, vận hành Nhà máy cho đến cương vị Giám đốc Nhà máy đạm Phú Mỹ và đến nay, tiếp tục được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc TCT.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT PVFCCo tin tưởng đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi cùng Ban lãnh đạo TCT phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng bắt nhịp công việc trên cương vị mới.

Phát biểu chúc mừng và định hướng giao nhiệm vụ đối với đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi, đồng chí Nguyễn Xuân Hòa – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT TCT nhấn mạnh ý nghĩa của việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc TCT đối với đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi không chỉ thể hiện sự tín nhiệm của Ban lãnh đạo, người lao động TCT đối với cá nhân đồng chí Chi và các cán bộ có năng lực, có đóng góp của Nhà máy, mà còn là sự nhìn nhận, gửi gắm niềm tin của Ban lãnh đạo PETROVIETNAM đối với tập thể TCT.

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa tin tưởng đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi, với kinh nghiệm, năng lực chuyên môn, sự tâm huyết với công việc và đại gia đình PVFCCo, sẽ cùng Ban lãnh đạo TCT phát huy tinh thần đoàn kết, nhanh chóng bắt nhịp công việc trên cương vị mới, đồng thời đề nghị các các đồng chí lãnh đạo và các đơn vị hết sức hỗ trợ đồng chí Chi trong thực hiện nhiệm vụ mới.

Đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn khi được tín nhiệm bổ nhiệm vào trọng trách mới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Trọng Đĩnh Chi bày tỏ vinh dự và chân thành cảm ơn khi được tín nhiệm bổ nhiệm vào trọng trách mới. Ý thức sâu sắc về niềm tin, sự kỳ vọng này và nghiêm túc tiếp thu theo các chỉ đạo của đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐQT TCT, đồng chí cam kết sẽ nỗ lực, chu toàn nhiệm vụ được giao, mong luôn nhận được sự ủng hộ, quan tâm chỉ đạo của Ban lãnh đạo TCT, sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo các ban, Văn phòng và các đơn vị TCT trong quá trình công tác sắp tới, góp phần vào thành công chung của TCT.