Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Nguyễn Như Hùng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy VKSND tối cao; đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; đại diện VKSND một số địa phương.

Cùng dự buổi Lễ còn có tập thể lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Văn phòng; Kiểm sát viên trung cấp và tương đương trở lên và toàn thể lãnh đạo, công chức Phòng Hành chính thuộc Văn phòng VKSND tối cao.

Toàn cảnh buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 63/QĐ-VKSTC ngày 28/9/2026 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thị Nga, Kiểm tra viên cao cấp, Trưởng phòng Hành chính thuộc Văn phòng VKSND tối cao giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao, kể từ ngày 1/10/2026.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nga.

Tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nga.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ tại buổi Lễ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Đức Thái thay mặt lãnh đạo VKSND tối cao chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nga đã được tin tưởng bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Đức Thái mong rằng, trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Thị Nga sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, gương mẫu, đổi mới, có phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả, chủ động làm tốt công tác tham mưu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tập thể lãnh đạo Văn phòng VKSND tối cao chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Nga.

Đồng chí Nguyễn Đức Thái cũng đề nghị tập thể lãnh đạo Văn phòng, các đơn vị trực thuộc Văn phòng VKSND tối cao tích cực hỗ trợ, giúp đỡ để đồng chí Nguyễn Thị Nga hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Nga, tân Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tối cao, các đồng chí lãnh đạo đơn vị, các đồng nghiệp đã tạo điều kiện để đồng chí được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga, Phó Chánh Văn phòng VKSND tối cao phát biểu nhận nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Thị Nga hứa sẽ tiếp thu toàn bộ chỉ đạo giao nhiệm vụ của đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, trên cương vị công tác mới, sẽ luôn tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu, đoàn kết, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của đơn vị trong thời gian tới.