Trưa 26/11, tại trụ sở Bộ Công Thương, diễn ra Lễ Công bố và Trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương về công tác cán bộ. Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng chủ trì và trao quyết định tại hội nghị.

Ủy viên Ban Thường vụ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng trao quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Huệ giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương.

Tại buổi lễ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thế Hiếu công bố Quyết định số 3151/QĐ-BCT ngày 26/11 về việc điều động và bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương. Cụ thể, điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Huệ, Quyền Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Bộ Công Thương giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương.

Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Nguyễn Thế Hiếu công bố Quyết định số 3151/QĐ-BCT.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Phan Thị Thắng cho biết, việc điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Minh Huệ được thực hiện căn cứ theo sự thống nhất của Ban Thường vụ và lãnh đạo Bộ Công Thương, cùng quy trình công tác cán bộ theo quy định.

Trải qua nhiều vị trí công tác, bà Nguyễn Minh Huệ đã thể hiện được năng lực, uy tín và khả năng tổ chức, triển khai nhiệm vụ. Thứ trưởng tin tưởng, trên cương vị mới, dù được phân công phụ trách lĩnh vực nào, bà Huệ cũng sẽ tiếp tục phát huy kinh nghiệm, sở trường và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị.

Thứ trưởng đề nghị Văn phòng Bộ nghiên cứu, bố trí, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của cán bộ; đồng thời mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, người lao động trong Văn phòng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, phối hợp và hỗ trợ bà Huệ nhanh chóng hòa nhập với môi trường công tác mới.

Nhấn mạnh đặc thù công việc tại Văn phòng Bộ có nhiều nhiệm vụ chi tiết, đòi hỏi sự chủ động và trách nhiệm cao, Thứ trưởng mong muốn bà Nguyễn Minh Huệ dành thời gian nắm bắt công việc, phát huy kinh nghiệm sẵn có, cùng tập thể xây dựng Văn phòng ngày càng vững mạnh, kế thừa và phát huy những nền tảng mà các thế hệ trước đã xây dựng.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, tân Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ bày tỏ vinh dự khi sau 30 năm công tác, tiếp tục được Ban Thường vụ và lãnh đạo Bộ tin tưởng giao nhiệm vụ mới.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương Nguyễn Minh Huệ phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Huệ khẳng định sẽ phát huy kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác, chủ động tiếp cận nhiệm vụ mới, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp và hỗ trợ của lãnh đạo, cán bộ, công chức Văn phòng Bộ để nhanh chóng hòa nhập, phát huy năng lực và hoàn thành tốt nhiệm vụ.