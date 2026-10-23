Công bố và trải nghiệm 'Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng' năm 2026

Các khách mời tham gia trải nghiệm tại làng cổ Lộc Yên và Bãi Sậy - Sông Đầm. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Chương trình thu hút hơn 30 khách mời là đại diện các cơ quan báo chí, truyền thông và những người sáng tạo nội dung. Hoạt động này nhằm mở ra một góc nhìn mới về du lịch Đà Nẵng, nơi mỗi điểm đến là một câu chuyện và mỗi cảm xúc góp phần làm nên sức hấp dẫn riêng của thành phố.

Tại làng cổ Lộc Yên, các khách mời được khám phá kiến trúc nhà cổ, những cung đường đá và nếp sống làng quê. Việc tìm hiểu kỹ thuật nghề truyền thống, thực hành làm sản phẩm từ mo cau hay lắng nghe câu chuyện của người dân giúp các giá trị văn hóa không chỉ được nhìn ngắm mà còn được cảm nhận qua tương tác thực tế.

Tiếp nối hành trình, hoạt động tham quan tại Bãi Sậy - Sông Đầm mở ra không gian hệ sinh thái tự nhiên đặc sắc. Tại đây, du khách có cơ hội cảm nhận nhịp sống của miền sông nước, đồng thời nhận diện tiềm năng phát triển du lịch sinh thái gắn liền với công tác gìn giữ cảnh quan.

Khách mời trải nghiệm bàn gỗ tự xoay Lộc Yên. Ảnh: Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng

Được biết, chương trình “Top 100 Điểm chạm Đà Nẵng” triển khai từ tháng 4/2026, ghi nhận hơn 1.500 lượt đề xuất từ người dân, du khách và doanh nghiệp.

Trải qua quá trình rà soát, 477 đề xuất hợp lệ đã được đưa vào lấy ý kiến, thu hút hơn 42.000 lượt bình chọn để tạo cơ sở hoàn thiện danh sách trong năm nay.