Tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam 2027 dự kiến diễn ra tại Hà Nội. Ảnh: NGỌC DUNG

Sáng 18-11, tại Hà Nội, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức họp báo công bố Tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam 2027. Sự kiện dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 17-9-2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ cho biết, Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị (về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân) đặt mục tiêu đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75,5 tuổi, số năm sống khỏe mạnh tối thiểu 68 năm. Người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Nghị quyết cũng đặt ra yêu cầu phát triển công nghiệp dược, thiết bị y tế, bảo đảm tự chủ về vaccine, thuốc và thiết bị y tế. Đồng thời, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, hướng tới hệ thống y tế hiện đại, công bằng, hiệu quả và bền vững.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu tại họp báo. Ảnh: NGỌC DUNG

Theo Thứ trưởng Đào Xuân Cơ, ngành y tế cần đẩy mạnh hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư, tiếp nhận chuyển giao và từng bước làm chủ công nghệ, phát triển đồng bộ năng lực toàn hệ thống. Ông cũng cho rằng, giá trị của tiến bộ y học phải được thể hiện qua khả năng cứu sống người bệnh, nâng cao chất lượng điều trị, giảm biến chứng, chi phí và cải thiện khả năng tiếp cận dịch vụ y tế. Công nghệ mới cần được đánh giá về hiệu quả lâm sàng, tính an toàn và hiệu quả kinh tế y tế.

Trong bối cảnh đó, Tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam 2027 được kỳ vọng là diễn đàn kết nối chính sách, chuyên môn, công nghệ và đầu tư, tạo cơ hội để các cơ sở y tế tiếp cận công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp trong nước mở rộng hợp tác và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị y tế khu vực, quốc tế.

Theo ban tổ chức, sự kiện dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng, 30.000 chuyên gia từ hơn 120 quốc gia và 300 diễn giả quốc tế. Chương trình có 3 triển lãm chuyên ngành về thiết bị y tế, dược phẩm, công nghệ sinh học, xét nghiệm và chẩn đoán; cùng các diễn đàn cấp cao, hội nghị khoa học và hoạt động kết nối chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Các đại biểu thực hiện nghi thức nhấn nút công bố Tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam 2027

Đáng chú ý, diễn đàn tập trung thảo luận các ưu tiên phát triển hệ thống y tế, trong đó có ung bướu, y học chính xác, chẩn đoán số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Quỹ VinFuture tham gia với vai trò đối tác khoa học, kết nối chuyên gia quốc tế với cộng đồng nghiên cứu và y tế Việt Nam.

Tại họp báo, ban tổ chức ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với 4 tổ chức, hội chuyên ngành nhằm phối hợp xây dựng nội dung chuyên môn, kết nối chuyên gia trong lĩnh vực y tế.