Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ phát biểu tại buổi họp báo Công bố Tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam 2027

Tuần lễ Y tế toàn cầu: Thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa các đối tác

Tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam do Bộ Y tế chủ trì,Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và dmg events đồng tổ chức vớithông điệp "Hội tụ tinh hoa y tế toàn cầu - Dẫn lối đổi mới sáng tạo - Kiến tạo tương lai y tế".

Chương trình hướng tới thúc đẩy đối thoại trực tiếp giữa các đối tác quốc tế với cơ quan quản lý và các tổ chức y tế trong nước, qua đó mở rộng hợp tác nhằm đáp ứng các ưu tiên phát triển của ngành y tế Việt Nam và thúc đẩy chuyển đổi ngành y tế châu Á.

Sự kiến dự kiến quy tụ hơn 500 gian hàng, 30.000 chuyên gia từ hơn 120 quốc gia, 300 diễn giả quốc tế, tạo không gian kết nối chính sách, công nghệ và đầu tư trên chuỗi giá trị y tế toàn cầu.

Tại buổi họp báo ngày 18/11 cung cấp thông tin về Tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam 2027, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ, sự kiện này sẽ là diễn đàn đối thoại chính sách, chuyên môn; là cầu nối để cơ sở y tế tiếp cận công nghệ tiên tiến, doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực, hướng tới hiện thực hóa những mục tiêu trong Nghị quyết 72-NQ/TW đặt ra cho ngành y tế đến năm 2030.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, bên cạnh nguồn lực trong nước, chúng ta cần tăng cường hợp tác và hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư, tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, công nghệ.

Ban tổ chức đồng thời ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với các đơn vị gồm Trung tâm Thông tin Y tế Quốc gia, Hội Thiết bị Y tế Việt Nam, Hiệp hội Tư vấn Nâng cao Sức khỏe Việt Nam, Tổng hội Y học Việt Nam. Việc ký kết đánh dấu sự đồng hành của các tổ chức chuyên môn, nghề nghiệp ngay từ giai đoạn chuẩn bị, tạo nền tảng phối hợp xây dựng nội dung chuyên môn và kết nối chuyên gia, hội viên trong nước.

Ban tổ chức vừa công bố sự kiện Tuần lễ Y tế toàn cầu sẽ diễn ra tại Việt Nam trong năm 2027

3 triển lãm quy mô lớn tại Tuần lễ Y tế toàn cầu

Theo Ban tổ chức, Tuần lễ sẽ gồm 3 triển lãm chuyên ngành tổ chức đồng thời tại VEC, với tổng quy mô 6 sảnh triển lãm. Trong đó, tuần lễ Y tế toàn cầu Việt Nam (Global Health Week Vietnam) tập trung vào thiết bị y tế, phẫu thuật robot, y tế số, bệnh viện thông minh và du lịch y tế, đồng thời lần đầu giới thiệu khu y học cổ truyền - phục hồi chức năng và khu AI - chuyển đổi số y tế.

Triển lãm Dược phẩm và công nghệ sinh học Việt Nam (BioPharma Vietnam) sẽ giới thiệu dược phẩm, nguyên liệu và dược liệu, thuốc sinh học, vắc xin, liệu pháp tế bào và gen.

Phân khu Triển lãm Công nghệ xét nghiệm và chẩn đoán Việt Nam (Laboratory & Diagnostics Vietnam) sẽ giới thiệu giải pháp xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh ứng dụng AI, chẩn đoán phân tử và tự động hóa phòng xét nghiệm.

Một trong những điểm nhấn của Tuần lễ là chuỗi diễn đàn cấp cao và hội nghị chuyên ngành gắn với 3 chủ đề triển lãm, dự kiến quy tụ đại diện các cơ quan quản lý, nhà khoa học, chuyên gia y tế, lãnh đạo các tổ chức và doanh nghiệp trong nước và quốc tế, cùng khu vực đổi mới sáng tạo & trình diễn công nghệ, giải pháp y tế.

Song song với các hội nghị, các phiên kết nối đối tác và đầu tư tạo không gian để doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế trao đổi trực tiếp với bệnh viện, cơ quan quản lý y tế và doanh nghiệp Việt Nam.

Trong đó, Diễn đàn Global Health Week Vietnam sẽ tập trung vào những ưu tiên phát triển hệ thống y tế, mô hình hợp tác và giải pháp nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ, đặc biệt trong các lĩnh vực ung bướu, y học chính xác, chẩn đoán số, lão hóa khỏe mạnh, chăm sóc cộng đồng và du lịch y tế.