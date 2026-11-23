Minh chứng cho nỗ lực hồi hương cổ vật

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Đoàn khẳng định: Lễ công bố trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu sự trở về của hiện vật có nguồn gốc Việt Nam sau hơn 10 năm lưu giữ tại nước ngoài; đồng thời là minh chứng sinh động cho những nỗ lực của Việt Nam trong bảo vệ, hồi hương và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Nguyễn Văn Đoàn phát biểu tại Lễ công bố

Việc tiếp nhận trống đồng Đông Sơn là kết quả của quá trình phối hợp, hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng của Việt Nam và Pháp. Hiện vật được phát hiện tại Pháp năm 2014, trải qua quá trình xác minh nguồn gốc, nghiên cứu, trao đổi và hoàn thiện các thủ tục pháp lý, với sự chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam và sự phối hợp tích cực của các cơ quan chức năng hai nước.

Hiện vật đã được bàn giao cho Việt Nam ngày 10/9/2026, tại trụ sở Bộ Văn hóa Cộng hòa Pháp, nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Lễ bàn giao trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã được tổ chức với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng đại diện các cơ quan chức năng hai nước. Đặc biệt, bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến sự kiện ý nghĩa này.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp

Sau khi được đưa về Việt Nam, ngày 4/11/2026, trống đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn giao cho Bảo tàng Lịch sử quốc gia thực hiện công tác thẩm định, lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị.

Trống đồng hơn 2.000 năm tuổi

Theo Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, kết quả giám định của Hội đồng chuyên gia xác định đây là trống đồng Đông Sơn nguyên gốc, thuộc loại Heger I, nhóm B, niên đại khoảng thế kỷ III - I trước Công nguyên.

Bảo tàng đã lấy mẫu phân tích, kết quả cho thấy hợp kim đúc trống gồm 3 thành phần chính là đồng, chì, thiếc và một số nguyên tố khác, với tỷ lệ phù hợp với thành phần hợp kim đúc trống đồng trong văn hóa Đông Sơn, góp phần xác định tính nguyên gốc của hiện vật.

Trống có dáng cân đối, đúc bằng kỹ thuật ghép khuôn 3 mang (khuôn phá), cấu tạo gồm 4 phần: mặt, tang, thân và chân trống. Trống có chiều cao 40,7cm - 40,8cm; đường kính mặt 53,2cm - 53,8cm; đường kính chân 53,7cm - 54,5cm; nặng: 17,85kg; độ dày 1,5mm - 3mm.

Hội đồng chuyên gia xác định đây là trống đồng Đông Sơn nguyên gốc, thuộc loại Heger I, nhóm B, niên đại khoảng thế kỷ III – I trước Công nguyên

Mặt trống chờm tang, chính giữa trang trí hình mặt trời 12 tia xen họa tiết lông công cách điệu, bao quanh là các vành hoa văn hình học. Tang trống trang trí các vành hoa văn vòng tròn chấm giữa tiếp tuyến và vạch ngắn song song. Thân trống chia thành 7 ô bởi 8 băng hoa văn hình xương cá.

Qua đối sánh với các trống đồng Đông Sơn hiện biết, trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Pháp có những đặc điểm riêng biệt về hình dáng, kỹ thuật chế tác và hoa văn trang trí, đặc biệt tinh xảo ở độ mỏng và trọng lượng của trống, là minh chứng sinh động cho sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Đông Sơn từ hơn hai nghìn năm trước.

Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học, xây dựng phương án bảo quản phù hợp, triển khai các hoạt động nghiên cứu, đồng thời xây dựng kế hoạch trưng bày, giới thiệu hiện vật tới công chúng trong nước và quốc tế.

Trống đồng Đông Sơn trở về với đất nước không chỉ là sự bổ sung hiện vật cho bộ sưu tập bảo tàng, mà còn mang ý nghĩa sâu sắc trong việc gìn giữ những giá trị thuộc về lịch sử, văn hóa và ký ức dân tộc

Tham dự chương trình, ông Trần Nhất Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, việc tiếp nhận trống đồng từ Pháp hồi hương là kết quả của việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước về bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa; thể hiện cam kết của Việt Nam với UNESCO trong việc tôn vinh, bảo vệ những giá trị di sản chung của nhân loại. Sự kiện càng có ý nghĩa khi được triển khai sau chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó khẳng định niềm tin giữa hai quốc gia và tinh thần chung tay bảo vệ các giá trị di sản nhân loại.

Theo ông Trần Nhất Hoàng, diễn ra nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam, sự kiện còn khơi dậy niềm tin, cảm hứng để nhiều người Việt Nam cùng chung tay đưa các di sản, cổ vật của Việt Nam trở về nước. Thời gian tới, Cục Hợp tác quốc tế xúc tiến các kế hoạch nhằm tiếp tục tìm kiếm, hồi hương di sản Việt Nam. Hy vọng, từ dấu mốc này, công tác hồi hương di sản sẽ tiếp tục được thúc đẩy mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả hơn nữa.