Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11), nhằm giới thiệu tới công chúng một hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật, đồng thời lan tỏa thông điệp về trách nhiệm bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc.

Lễ công bố trống đồng Đông Sơn tiếp nhận từ Cộng hòa Pháp

Theo hồ sơ, trống đồng Đông Sơn được phát hiện trên chuyến bay từ Dakar (Senegal), quá cảnh Tây Ban Nha đến thành phố Rennes (Cộng hòa Pháp) ngày 26.8.2014. Do không có giấy tờ nhập khẩu hợp pháp, hiện vật bị Hải quan vùng Bretagne thu giữ. Ngày 27.11.2015, Tòa án thành phố Rennes quyết định tịch thu và bàn giao hiện vật cho Bảo tàng Mỹ thuật Rennes lưu giữ, bảo quản.

Tháng 3.2026, các cơ quan chức năng Việt Nam tại Pháp báo cáo Chính phủ về việc hồi hương trống đồng. Ngày 6.4.2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính chỉ đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan triển khai việc đánh giá, hồi hương hiện vật. Qua nghiên cứu, đối chiếu tư liệu, các cơ quan chuyên môn xác định trống đồng có nguồn gốc Việt Nam, thuộc dòng trống đồng Đông Sơn.

Nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân từ ngày 10-11.9.2026, lễ bàn giao trống đồng Đông Sơn cho Việt Nam đã diễn ra tại trụ sở Bộ Văn hóa Pháp, với sự tham dự của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Pháp Catherine Pégard, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cùng đại diện các cơ quan chức năng hai nước. Bà Ngô Phương Ly, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng có mặt chứng kiến sự kiện.

Việc bàn giao là kết quả phối hợp giữa Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp với các cơ quan chức năng của Pháp trong quá trình xác minh, bảo quản và hoàn thiện thủ tục trao trả hiện vật. Tại buổi lễ, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã gửi lời cảm ơn Chính phủ Pháp, Bảo tàng Mỹ thuật Rennes và các cơ quan liên quan đã tham gia lưu giữ, bảo quản, xác minh và trao trả hiện vật cho Việt Nam.

Sau khi được đưa về nước, ngày 4.11.2026, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã bàn giao trống đồng cho Bảo tàng Lịch sử Quốc gia để thẩm định, lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị.

Kết quả giám định của Hội đồng chuyên gia Bảo tàng Lịch sử Quốc gia xác định đây là trống đồng Đông Sơn nguyên gốc, thuộc loại Heger I, nhóm B, có niên đại khoảng thế kỷ III-I trước Công nguyên. Kết quả phân tích mẫu cho thấy hợp kim đúc trống gồm ba thành phần chính là đồng, chì, thiếc cùng một số nguyên tố khác, có tỷ lệ phù hợp với thành phần hợp kim đúc trống đồng trong văn hóa Đông Sơn.

Trống có chiều cao khoảng 40,7-40,8cm, đường kính mặt 53,2-53,8cm, đường kính chân 53,7-54,5cm, trọng lượng 17,85kg. Hiện vật được đúc bằng kỹ thuật ghép khuôn ba mang, gồm bốn phần: mặt, tang, thân và chân trống.

Mặt trống có hình mặt trời 12 tia ở chính giữa, xen họa tiết lông công cách điệu, bao quanh là các vành hoa văn hình học

Đáng chú ý, mặt trống có hình mặt trời 12 tia ở chính giữa, xen họa tiết lông công cách điệu, bao quanh là các vành hoa văn hình học. Tang trống trang trí các vành hoa văn vòng tròn chấm giữa tiếp tuyến và vạch ngắn song song. Thân trống chia thành bảy ô bởi tám băng hoa văn hình xương cá. Trống có bốn quai kép tạo cong vồng, trang trí văn thừng.

Qua đối sánh với hệ thống trống đồng Đông Sơn hiện đang lưu giữ tại Việt Nam về hình dáng, kỹ thuật chế tác và hoa văn trang trí, các chuyên gia nhận định hiện vật có những nét riêng biệt, độc đáo, đặc biệt ở độ mỏng và trọng lượng. Điều này góp phần phản ánh sự phong phú, đa dạng trong nghệ thuật chế tác trống đồng của cư dân văn hóa Đông Sơn.

Việc trống đồng Đông Sơn được trao trả nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của lãnh đạo cấp cao Việt Nam cũng cho thấy vai trò của ngoại giao văn hóa trong bảo vệ và hồi hương di sản.

Sự kiện là minh chứng cho hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng hai nước, đồng thời thể hiện trách nhiệm chung trong đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép tài sản văn hóa.

Đây là hiện vật có nguồn gốc Việt Nam được hồi hương sau hơn 10 năm lưu giữ tại Pháp, góp phần làm phong phú thêm kho tàng di sản văn hóa dân tộc

Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc và cam kết của Việt Nam trong thực thi Công ước UNESCO năm 1970 về các biện pháp ngăn cấm xuất nhập khẩu và chuyển giao trái phép quyền sở hữu tài sản văn hóa.

Thời gian tới, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ khoa học, xây dựng phương án bảo quản, triển khai nghiên cứu và kế hoạch trưng bày, giới thiệu hiện vật tới công chúng trong nước và quốc tế.

Qua đó, đưa thêm một hiện vật quý trở về với không gian văn hóa nơi hiện vật được sinh thành, đồng thời phát huy giá trị của di sản trong nghiên cứu, giáo dục lịch sử và nâng cao nhận thức cộng đồng về việc bảo vệ di sản văn hóa dân tộc.