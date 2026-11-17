Ngày 17/11/2026, tại Hà Nội, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) và DMG Events - đơn vị tổ chức triển lãm hàng đầu thế giới đã họp báo công bố Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027 (GEEC 2027) sẽ diễn ra từ ngày 26-28/5/2027 tại VEC với sự đồng hành của Bộ Công Thương.

Huy động nguồn lực quốc tế cho phát triển năng lượng

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nhấn mạnh, năng lượng là nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định các định hướng lớn, trong đó có đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Ông Trương Thanh Hoài - Thứ trưởng Bộ Công Thương phát biểu tại sự kiện

Theo Thứ trưởng, để triển khai các định hướng này, Việt Nam cần huy động thêm nguồn lực về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân. Ông ghi nhận nỗ lực của VEC và dmg events trong việc đề xuất sáng kiến tổ chức GEEC 2027.

Với vai trò đồng hành, Bộ Công Thương kỳ vọng sự kiện sẽ mở thêm kênh trao đổi thông tin, chính sách giữa các cơ quan quản lý, địa phương, doanh nghiệp và chuyên gia trong nước, quốc tế. Qua đó, các bên có thể tìm kiếm đối tác, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tăng khả năng tham gia chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.

Tại họp báo, các tập đoàn năng lượng quốc gia thực hiện nghi thức đồng hành với GEEC 2027, giữ vai trò nòng cốt trong sự kiện. Thứ trưởng Trương Thanh Hoài đề nghị các tập đoàn, doanh nghiệp năng lượng chủ động tham gia, góp phần đưa các hoạt động triển lãm và hội nghị đạt mục tiêu đề ra.

Kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy hợp tác đầu tư

Ông Nguyễn Việt Quang, Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup, cho biết Việt Nam đang có nhu cầu lớn về đầu tư nguồn điện, hạ tầng năng lượng và công nghệ mới. Để đáp ứng nhu cầu này, Việt Nam cần huy động thêm vốn, công nghệ và kinh nghiệm từ các đối tác quốc tế.

Vingroup đang tham gia lĩnh vực năng lượng thông qua các dự án phát triển năng lượng, xây dựng hạ tầng trạm sạc xe điện và nghiên cứu, triển khai các giải pháp lưu trữ năng lượng. Từ thực tiễn đó, ông Quang đánh giá tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế còn rất lớn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam – GEEC 2027 diễn ra từ ngày 26 đến 28/5/2027 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Trong ba ngày, bên cạnh triển lãm công nghệ, GEEC 2027 dự kiến tổ chức các diễn đàn cấp cao, hội nghị chiến lược, hội thảo chuyên ngành, phiên thảo luận bàn tròn cấp cao và chương trình kết nối doanh nghiệp, đầu tư. Các hoạt động này tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận công nghệ mới, nguồn vốn và đối tác phù hợp, đồng thời giúp nhà đầu tư quốc tế tìm hiểu thị trường và cơ hội hợp tác tại Việt Nam.

Ông Quang cho biết, ngay từ khi xây dựng VEC, Vingroup đã xác định trung tâm có sứ mệnh góp phần đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới tới Việt Nam. Việc hợp tác với các đơn vị tổ chức triển lãm hàng đầu thế giới để đưa những sự kiện lớn về Việt Nam sẽ tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào các mạng lưới hợp tác và chuỗi giá trị toàn cầu. Ông kỳ vọng thông điệp “Kiến tạo tương lai năng lượng châu Á” của GEEC 2027 sẽ được cụ thể hóa bằng các chương trình hợp tác và dự án đầu tư sau sự kiện.

Theo Ban tổ chức, các phân khu trưng bày bao gồm nguồn điện, lưới điện và hạ tầng tiện ích; LNG, khí đốt, an ninh năng lượng, tài chính và thiết bị triển khai dự án; năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và giải pháp vận hành hệ thống linh hoạt; năng lượng công nghiệp; giao thông xanh, hạ tầng xe điện, điện khí hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và số hóa.

Bên cạnh đó, sự kiện có các khu vực chuyên biệt như khu trưng bày quốc gia, không gian đổi mới sáng tạo, Không gian Thế hệ trẻ và Câu lạc bộ Năng lượng Toàn cầu. Việc quy tụ các doanh nghiệp thuộc nhiều mắt xích trong chuỗi giá trị được kỳ vọng tạo điều kiện để các bên tìm kiếm cơ hội hợp tác, từ phát triển dự án, cung ứng thiết bị đến tài chính và vận hành.

Song song với triển lãm là chuỗi Hội nghị Chiến lược và Hội nghị Chuyên ngành, cùng các phiên thảo luận bàn tròn cấp cao và chương trình kết nối doanh nghiệp.

Trong đó, Hội nghị Chiến lược tập trung vào các ưu tiên về an ninh năng lượng, đầu tư và hạ tầng nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của Việt Nam. Hội nghị Chuyên ngành tạo diễn đàn để kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật và lãnh đạo dự án chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận giải pháp trong các lĩnh vực sản xuất điện, hạ tầng lưới điện, LNG, năng lượng tái tạo, lưu trữ năng lượng và công nghệ năng lượng mới.

Ông Christopher Hudson, Chủ tịch DMG Events, cho biết đơn vị đồng tổ chức mong muốn đưa cộng đồng năng lượng toàn cầu đến Hà Nội, thúc đẩy hợp tác giữa doanh nghiệp quốc tế và các đối tác Việt Nam. Với sự đồng hành của Bộ Công Thương và các tập đoàn năng lượng quốc gia, ông kỳ vọng những cuộc trao đổi tại GEEC 2027 sẽ mở ra cơ hội đầu tư vào các dự án cụ thể, góp phần củng cố an ninh năng lượng và hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của

Việt Nam.