Công bố top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026

Đêm chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra lúc 20h ngày 10/10 tại quảng trường biển, Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng (TP Hải Phòng) với sự tham gia của 53 thí sinh. Sau gần hai tháng học tập, rèn luyện và tham gia các hoạt động thực tế, các cô gái bước vào những phần thi quyết định cơ hội đi tiếp.

Sân khấu năm nay lấy cảm hứng từ hoa sen vươn lên, bung nở tại quảng trường biển Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, TP Hải Phòng. Ảnh: BTC.

Trong đêm thi, thí sinh lần lượt trình diễn trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội. Ban giám khảo đánh giá dựa trên phần thể hiện tại sân khấu cùng quá trình tham gia cuộc thi, từ kỹ năng trình diễn, phong thái đến khả năng giao tiếp và ứng xử.

Kết thúc các phần thi, ban tổ chức công bố top 32, sau đó lựa chọn 25 thí sinh vào chung kết toàn quốc. Một suất trong top 25 thuộc về thí sinh được bình chọn nhiều nhất tại vòng chung khảo, căn cứ số lượt bình chọn hợp lệ trên cổng bình chọn chính thức. Vũ Hồng Hạnh, số báo danh 378, giành vị trí này. 24 suất còn lại do ban giám khảo lựa chọn.

Trong đêm thi, thí sinh lần lượt trình diễn trang phục áo dài, áo tắm và dạ hội. Ảnh: BTC.

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm: Vũ Hồng Hạnh (SBD 378), Nguyễn Yến Trang (362), Trần Xuân Khánh Linh (818), Lê Phương Nghi (031), Gouband Lisa (124), Nguyễn Hồng Hạ Nghi (982), Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên (450), Phạm Vân Hà (638), Đinh Hoàng Gia Linh (106), Đinh Diệu Anh (186), Đặng Thị Ngọc Lan (308), Phạm Lê Ái Linh (826), Nguyễn Thục Uyên Nhi (602), Hoàng Thị Hà Phương (693), Nguyễn Thị Kim Châu (168), Vũ Thị Khánh Vi (090), Nguyễn Thái Anh Thư (582), Tạ Thị Hoa (618), Trịnh Ngọc Huyền (864), Nguyễn Thị Hoa (240), Bùi Minh Phương (082), Bùi Mai Linh (510), Lưu Phương Anh (290), Nguyễn Thị Thúy Linh (856) và Mai Thị Yến Nhi (076).

Trong quá trình chuẩn bị cho các vòng thi, thí sinh được đào tạo nhiều kỹ năng bên cạnh catwalk và phong thái sân khấu, như nói trước công chúng, tư duy phản biện, thanh nhạc, rèn luyện thể lực và kỹ năng ứng xử. Đây là những nội dung được ban tổ chức chú trọng nhằm giúp thí sinh phát triển toàn diện hơn.

Với những thí sinh không bước tiếp, đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 vẫn để lại những ấn tượng đẹp. Ảnh: BTC.

Sau vòng chung khảo, 25 thí sinh tiếp tục chuẩn bị cho chung kết toàn quốc, nơi các ứng viên tranh tài để chinh phục vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Ban giám khảo và ban cố vấn Hoa hậu Việt Nam 2026 gồm nhà báo Lê Xuân Sơn, NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, nhiếp ảnh gia, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC Trần Ngọc và Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.