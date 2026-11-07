Công bố top 15 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Sân khấu hoành tráng tại Đồi Rồng, Đồ Sơn, Hải Phòng

Gần 10.000 khán giả đang có mặt tại Đồ Sơn, TP. Hải Phòng để theo dõi chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng ban giám khảo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 phát biểu tại đêm chung kết

Phát biểu tại đêm chung kết, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng ban tổ chức kiêm Trưởng ban giám khảo Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết chủ đề Miền hương sắc thể hiện mong muốn tôn vinh, lan tỏa vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam. Trải qua gần bốn thập niên, cuộc thi tiếp tục sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ Việt qua nhiều thế hệ, không chỉ ở ngoại hình mà còn ở văn hóa, trí tuệ và những đóng góp cho cộng đồng.

Các chương trình nghệ thuật mãn nhãn diễn ra trong cuộc thi

Ông Phùng Công Sưởng nhấn mạnh, mùa thi năm nay hướng đến bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Qua đó, gửi gắm thông điệp đến người đẹp đăng quang rằng vương miện là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, nhưng chính trách nhiệm và những đóng góp cho cộng đồng mới tạo nên giá trị lâu dài trong tương lai.

Ông cũng bày tỏ mong muốn tân hoa hậu tiếp tục hành trình bằng trái tim nhân ái, khát vọng cống hiến cho cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và làm nên những điều ý nghĩa, góp phần mang lại niềm tự hào cho quê hương.

Các thí sinh trình diễn áo dài

Đêm chung kết lần lượt chọn top 15, top 10, top 5 và top 3 (gồm một hoa hậu và hai á hậu). Ca sĩ Minh Hằng, Văn Mai Hương, Maiquinn, S.T Sơn Thạch và Minh Ngọc trình diễn các tiết mục âm nhạc. Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là MC Đức Bảo và Khánh Vy.

Sân khấu với hàng nghìn khán giả tham dự

Sân khấu ngoài trời được đặt tại Quảng trường Danh Vọng, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Đồ Sơn. Theo ban tổ chức, ý tưởng thiết kế bắt nguồn từ thông điệp Dệt di sản - Mở lối thanh xuân, phát triển từ hình tượng tấm lụa và chiếc lá.

Các thí sinh trình diễn áo dài

Lụa gợi chiều dài văn hóa, những giá trị được gìn giữ và trao truyền qua các thế hệ. Trong khi đó, chiếc lá tượng trưng cho tuổi trẻ, sức sống và khát vọng.

Những tà áo dài thướt tha được trình diễn tại vòng chung kết

Không gian trình diễn được xây dựng để làm nổi bật 25 thí sinh. Âm nhạc, ánh sáng và các màn chuyển cảnh được tính toán nhằm hỗ trợ phần thể hiện, thay vì lấn át các người đẹp. Ban tổ chức đã chuẩn bị các phương án dự phòng trước những yếu tố thời tiết như mưa, gió và sự cố kỹ thuật có thể phát sinh khi tổ chức chương trình ngoài trời.

Màn trình diễn áo tắm của các thí sinh

Hoa hậu Việt Nam 2026 khởi động từ tháng 6 với các hoạt động tuyển sinh và chuỗi giao lưu tại nhiều trường đại học. Năm nay, ban tổ chức chọn chủ đề Miền hương sắc, hướng đến tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ ở các vùng miền, đồng thời đề cao tri thức, nhân cách và trách nhiệm với cộng đồng.

Chủ đề của Hoa hậu năm 2026 là "Miền hương sắc"

Ban giám khảo gồm nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong (trưởng ban), đạo diễn Đặng Thái Huyền, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi, đạo diễn Lê Thiện Viễn, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa, MC, biên tập viên Trần Hồng Ngọc và Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh.

Màn trình diễn áo tắm của các thí sinh