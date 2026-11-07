Công bố top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026

Chi tiết

07/11/2026 20:47

report 25 cô gái trình diễn Mạch Liên Hoa

Nhà thiết kế Hạnh Nguyễn, nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010 - hai người con tài hoa của thành phố Hải Phòng mang bộ sưu tập áo dài Mạch Liên Hoa.

Hai nhà thiết kế đã đưa những cánh sen Việt thăng hoa trên tà áo dài truyền thống, để di sản ngàn năm hòa cùng hơi thở đương đại, tôn vinh vẻ đẹp và bản sắc Việt Nam trên sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026.

Các thí sinh càng tôn lên nét duyên dáng, đằm thắm của tà áo dài.

Thí sinh Trần Xuân Khánh Linh rạng rỡ trong tà áo dài với hai tông màu xanh và hồng chủ đạo.

Thí sinh mang hai dòng máu Việt - Pháp tự hào khoác lên trang phục truyền thống.

Thí sinh Tạ Thị Hoa đến từ Thái Nguyên duyên dáng trong tà áo dài trắng.

Thí sinh Hạ Nghi, Mai Linh khoác lên tà áo dài hồng.

07/11/2026 20:35

report Ca sĩ Lê Minh Ngọc xuất hiện ấn tượng

Lê Minh Ngọc là ca sĩ khách mời đầu tiên biểu diễn ở chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô biểu diễn ca khúc Mối tình em, sáng tác của Inoze, theo màu sắc âm nhạc dân gian đương đại.

07/11/2026 20:29

report Dàn giám khảo quyền lực chấm chọn Hoa hậu Việt Nam 2026

NSƯT, Đại tá Đặng Thái Huyền cùng các thành viên ban giám khảo đã sẵn sàng đánh giá 25 thí sinh trong đêm thi quan trọng nhất.

PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội - tham gia đánh giá thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Cuộc thi tiếp tục đặt trọng tâm vào bốn trụ cột Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến. Quá trình rèn luyện và trải nghiệm thực tế của thí sinh được xem xét cùng với phần thể hiện trên sân khấu.

Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh khoe nhan sắc rạng ngời.

Hoa hậu Việt Nam Phạm Thị Mai Phương tự hào khi cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 được tổ chức tại TP Hải Phòng.

07/11/2026 20:20

report Từ miền cửa biển Hải Phòng, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục mở ra những hành trình mới

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 - phát biểu khai mạc:

Có những vùng đất đẹp bởi cảnh sắc thiên nhiên, có những vùng đất đẹp bởi chiều sâu văn hóa, lịch sử và có những vùng đất đẹp bởi tâm hồn, khí phách, khát vọng của con người.

Hải Phòng hội tụ những vẻ đẹp ấy! Đêm nay, bên bờ biển Đồ Sơn, trong không gian khoáng đạt của Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, chúng ta cùng gặp gỡ, tôn vinh vẻ đẹp của thiên nhiên, con người và những khát vọng thanh xuân. Đó cũng chính là tinh thần của Hoa hậu Việt Nam 2026 với chủ đề “Miền Hương Sắc”.

Hương là chiều sâu văn hóa, là cốt cách, tâm hồn và những giá trị tốt đẹp được bồi đắp qua nhiều thế hệ. Sắc là vẻ đẹp của thiên nhiên, con người, sức sống và khát vọng vươn lên. Hương và sắc hòa quyện làm nên vẻ đẹp Việt Nam: đằm thắm, dịu dàng nhưng cũng bản lĩnh, trí tuệ và giàu khát vọng.

Gần bốn thập kỷ qua, từ cuộc thi do Báo Tiền Phong khởi xướng, Hoa hậu Việt Nam đã trở thành hành trình bền bỉ tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Chúng tôi luôn tin rằng, vẻ đẹp đích thực không chỉ nằm ở nhan sắc mà còn được tạo nên từ trí tuệ, nhân cách, chiều sâu văn hóa và những giá trị tốt đẹp mỗi người mang đến cho cộng đồng.

Vì vậy, Hoa hậu Việt Nam 2026 tiếp tục kiên định với bốn giá trị cốt lõi: Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến.

Chúng tôi mong muốn vẻ đẹp được tôn vinh từ cuộc thi không chỉ tỏa sáng trên sân khấu mà còn lan tỏa trong cuộc sống, qua những hành động nhân ái, trách nhiệm với cộng đồng và khát vọng đóng góp cho quê hương, đất nước.

Thật ý nghĩa khi hành trình ấy được viết tiếp tại Hải Phòng - thành phố giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, mang khí phách của miền cửa biển và sức sống mạnh mẽ của một đô thị năng động, hiện đại, không ngừng vươn ra biển lớn.

Thay mặt Ban tổ chức, trân trọng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hải Phòng, các cơ quan, đơn vị, nhà tài trợ, đối tác và nhân dân thành phố đã dành sự quan tâm, đồng hành và những điều kiện tốt đẹp cho Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đêm nay, trước mắt chúng ta là 25 gương mặt, 25 câu chuyện và 25 ước mơ tuổi trẻ. Các em đã trải qua một hành trình với nhiều nỗ lực, thử thách, để trưởng thành và tự tin tỏa sáng.

Đêm nay, vương miện chỉ được trao cho một người, nhưng mỗi em đều có thể trở thành một đóa hoa đẹp trong cuộc sống, bằng chính con đường và những giá trị mà mình lựa chọn.

Với những cô gái được trao các danh hiệu cao quý, đặc biệt là tân Hoa hậu Việt Nam 2026, tôi muốn nhắn gửi: Vương miện là sự ghi nhận của hôm nay, nhưng trách nhiệm và cống hiến mới làm nên giá trị của ngày mai.

Hãy để trí tuệ, lòng nhân ái và những việc làm tốt đẹp giúp ánh sáng của vương miện lan tỏa lâu bền. Hãy bước ra từ sân khấu này với trái tim biết yêu thương, tinh thần trách nhiệm và khát vọng làm những điều có ích cho cộng đồng, quê hương, đất nước.

Từ miền cửa biển Hải Phòng, chúng tôi mong rằng Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ tiếp tục mở ra những hành trình mới, nơi nhan sắc song hành cùng văn hóa, trí tuệ và lòng nhân ái, nơi những người trẻ không chỉ khát khao tỏa sáng mà còn mong muốn cống hiến.

Bởi vẻ đẹp đáng quý nhất không phải là vẻ đẹp khiến nhiều người ngước nhìn, mà là vẻ đẹp khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.

07/11/2026 20:07

report Tiết mục mở màn "hâm nóng" sân khấu Hoa hậu Việt Nam 2026

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 mở màn bằng tiết mục đồng diễn của top 25, cùng top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024: Hoa hậu Hà Trúc Linh, Á hậu Châu Anh và Vân Nhi.

Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 biểu diễn bùng nổ trên nền nhạc Epic/EDM, với phần dàn dựng kết hợp giữa vũ đạo và những bước catwalk uyển chuyển. Đây là kết quả sau hàng tuần tập luyện vất vả của top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sau đó, top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024 Hà Trúc Linh, Châu Anh và Vân Nhi bước ra, hoàn thiện đội hình đồng diễn, khiến hàng nghìn khán giả ở Quảng trường Danh Vọng hò reo phấn khích.

07/11/2026 20:02

report Khán giả trầm trồ trước sân khấu hoành tráng

Người nhà của thí sinh Phạm Vân Hà gửi lời động viên tới cô gái 18 tuổi. Lúc này, gần 10.000 khán giả đã ổn định chỗ ngồi bên trong khu vực tổ chức chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Tất cả đã sẵn sàng cho đêm chung kết bùng nổ, ý nghĩa để dẫn lối đến khoảnh khắc tìm ra tân Hoa hậu Việt Nam.

Điểm nhấn giữa biển người tại Quảng trường Danh Vọng là sân khấu chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 được đầu tư quy mô lớn, với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại.

Khán giả trầm trồ trước sân khấu được thiết kế theo ý tưởng “Dệt miền thanh xuân”, lấy cảm hứng từ nghệ thuật dệt lụa truyền thống và vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Những đường cong mềm mại cùng các lớp kiến trúc đan xen gợi hình ảnh dải lụa trải rộng trong không gian.

Các hạng vé đã được lấp kín.

Bạn bè, người thân của thí sinh Nguyễn Thị Thúy Linh tới cổ vũ.

Công tác soát vé diễn ra khẩn trương.

07/11/2026 19:50

report Sức nóng của đêm chung kết không chỉ đến từ cuộc đua giành vương miện

Trước giờ khai màn chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Quảng trường Danh Vọng tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng phủ kín khán giả. Hàng nghìn người có mặt từ sớm, tạo nên khung cảnh đông đúc, náo nhiệt.

Từ khu vực gần sân khấu đến các khán đài phía xa, những hàng ghế dần được lấp đầy, tạo thành biển người trải rộng dưới hệ thống ánh sáng rực rỡ.

Gia đình, bạn bè của thí sinh Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên căng băng rôn cỡ lớn.

Hàng nghìn ánh mắt dõi theo 25 thí sinh.

Nhiều khán giả tranh thủ chụp ảnh, ghi lại không khí trước giờ diễn, trong khi các nhóm cổ động viên và người thân thí sinh háo hức chờ đợi, sẵn sàng tiếp sức cho những người đẹp mình yêu mến. Sức nóng của đêm chung kết không chỉ đến từ cuộc đua giành vương miện mà còn thể hiện qua sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo khán giả dành cho 25 cô gái.

07/11/2026 19:41

report Không khí cuồng nhiệt bên trong sân khấu chung kết

Nhiều người bạn của thí sinh Nguyễn Yến Trang có mặt ở Quảng trường Danh Vọng.

Không chỉ háo hức chờ đợi những màn trình diễn, người thân các thí sinh còn mang theo niềm tự hào, xen lẫn hồi hộp khi chứng kiến con em mình bước lên sân khấu lớn. Với họ, dù kết quả chung cuộc ra sao, hành trình trưởng thành và những nỗ lực của các cô gái trong suốt cuộc thi đã là điều đáng trân trọng.

Khu vực khán đài tại Quảng trường Danh Vọng được bố trí theo sơ đồ chỗ ngồi với nhiều hạng vé, giúp khán giả lựa chọn vị trí theo dõi phù hợp. Các khu vực được phân chia rõ ràng, hướng về sân khấu chính để phục vụ việc thưởng thức những phần thi và tiết mục nghệ thuật trong đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026.

Sân khấu dần được lấp kín trước giờ diễn ra đêm Chung kết.

Vé tham dự chương trình được phân phối chính thức qua nền tảng LaSoong. Trước giờ khai màn, khán giả lần lượt di chuyển đến khu vực chỗ ngồi theo hạng vé, trong đó có đông đảo người thân, bạn bè của 25 thí sinh đến cổ vũ. Các hàng ghế dần được lấp đầy, tạo nên bầu không khí sôi động tại Quảng trường Danh Vọng trước thời khắc tìm ra chủ nhân vương miện.

07/11/2026 19:36

report Quảng trường Danh Vọng chật kín khán giả

Trước giờ diễn ra chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026, Quảng trường Danh Vọng tại Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng chật kín khán giả. Hàng nghìn người đổ về khu vực tổ chức, lấp đầy các hàng ghế trên khán đài, tạo nên bầu không khí náo nhiệt.

Sự háo hức hiện rõ khi khán giả liên tục hướng mắt về sân khấu, chờ đợi những màn trình diễn và khoảnh khắc công bố chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Người nhà chuẩn bị sẵn hoa để tặng các thí sinh.

Biển người đổ về Quảng trường Danh Vọng.

Trong số hàng nghìn khán giả có mặt tại Quảng trường Danh Vọng, nhiều người là bố mẹ, anh chị em và người thân của 25 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự hiện diện của gia đình tiếp thêm động lực tinh thần cho các cô gái trước đêm thi quyết định.

07/11/2026 19:13

report Không khí rộn ràng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng

Khoảng 18h30, những khán giả đầu tiên đổ về khu vực sân khấu, dần lấp đầy 7.000 chỗ ngồi.

Không khí rộn ràng tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng.

Công tác soát vé diễn ra nghiêm ngặt, đảm bảo quyền lợi cho khán giả.

Người nhà của thí sinh Nguyễn Thị Thúy Linh đến cổ vũ từ sớm.

Công tác soát vé diễn ra khá nhanh chóng.

Đại gia đình thí sinh Bùi Mai Linh gửi gắm những lời cổ vũ tới đại diện TP Hải Phòng trong đêm Chung kết.

07/11/2026 19:06

report Khán giả đổ về Quảng trường Danh Vọng

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông. Chỉ còn ít phút trước giờ bắt đầu đêm Chung kết lực lượng chức năng tích cực điều tiết giao thông. Khán giả đổ về ngày càng đông, phần lớn là người nhà thí sinh, khán giả tử TP Hải Phòng và khách du lịch.

Chỉ còn ít phút trước giờ bắt đầu đêm Chung kết lực lượng chức năng tích cực điều tiết giao thông. Khán giả đổ về ngày càng đông, phần lớn là người nhà thí sinh, khán giả tử TP Hải Phòng và khách du lịch.