Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh qua Thái Nguyên

Một điểm sạt lở trên Quốc lộ 3B, đoạn qua xã Bạch Thông (tỉnh Thái Nguyên). (Ảnh: Báo Nhân Dân)

Theo Quyết định, tình huống thiên tai xảy ra trong thời gian từ ngày 18/8 đến ngày 8/9/2026 do mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, gây sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ tại một số vị trí trên các tuyến Quốc lộ do Khu Quản lý đường bộ I quản lý.

Trên Quốc lộ 3, các vị trí bị ảnh hưởng gồm Km130+950, Km148+400 (phải tuyến) và Km202+130 (phải tuyến). Trên đường Hồ Chí Minh, hư hỏng xảy ra tại Km120+650 (trái tuyến).

Bộ Xây dựng đánh giá, tình trạng hư hỏng tại các vị trí nêu trên có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn của người và phương tiện tham gia giao thông, cần được khẩn trương khắc phục.

Để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, Bộ Xây dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai ngay các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai theo quy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong lĩnh vực đường bộ.

Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ I được giao rà soát, xác định cụ thể mức độ thiệt hại, đề xuất giải pháp kỹ thuật và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định pháp luật, nhằm sớm khôi phục kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí bị hư hỏng.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về tính chính xác của số liệu báo cáo thiệt hại, hư hỏng. Vụ Vận tải và An toàn giao thông có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trong quá trình triển khai khắc phục.