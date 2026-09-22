Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên Quốc lộ 3, đường Hồ Chí Minh

Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn từ ngày 18/8 - 8/9 đã gây sạt lở, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh thuộc phạm vi được giao quản lý của Khu Quản lý đường bộ I.

Khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông trên Quốc lộ 3 và đường Hồ Chí Minh do ảnh hưởng bởi thiên tai thời gian qua.

Đặc biệt tại vị trí Km130+950, Km148+400(PT), Km202+130(PT) Quốc lộ 3 và Km120+650(TT) đường Hồ Chí Minh.

Do vậy Bộ Xây dựng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai để khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí trên tuyến.

Đồng thời giao Cục Đường bộ, Khu Quản lý đường bộ I theo phạm vi, trách nhiệm quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai quy định.

Thực hiện rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình đường bộ do tình huống thiên tai gây ra, giải pháp sửa chữa khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp để khắc phục hậu quả thiên tai.

Khi kết thúc thi công xây dựng công trình khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai theo tình huống khẩn cấp về thiên tai, Cục Đường bộ báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Cục trưởng Cục Đường bộ, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí Km130+950, Km148+400 (PT), Km202+130 (PT) Quốc lộ 3 và Km120+650 (TT) đường Hồ Chí Minh.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông (Bộ Xây dựng) đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai khắc phục hậu quả thiên tai gây ra đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.