Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên địa bàn bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung

Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường qua khu vực bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung. Ảnh: Tuấn Bình

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài từ ngày 17/8/2026 đến ngày 25/8/2026, trên địa bàn bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng phía taluy dương trên tuyến đường giao thông từ xã Mường Lát đi bản Chim, xã Nhi Sơn và xuất hiện cung trượt có chiều cao trung bình khoảng 70m.

Hiện trạng, đất đá sạt lở vùi lấp hoàn toàn mặt đường trên phạm vi dài khoảng 90m gây ách tắc giao thông cục bộ và tiếp tục có nguy cơ sạt xuống tuyến đường khi có mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của 149 hộ/645 khẩu của bản Cân Tân Hương.

Về các biện pháp cần áp dụng ngay để đảm bảo an toàn cho người, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Tam Chung tiếp tục duy trì việc cắm biển cảnh báo, lập rào chắn tại khu vực nguy hiểm đang sạt lở, không để người và phương tiện đi vào khu vực nêu trên khi xảy ra mưa, bão; đồng thời, có phương án điều tiết đảm bảo giao thông đi lại của người dân trong khu vực; chủ động triển khai “bốn tại chỗ” để khắc phục đảm bảo giao thông và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng; thực hiện các biện pháp thông tin, tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi về vị trí sạt lở để Nhân dân biết, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Xây dựng, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Tam Chung trong quá trình thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định.

Về biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn lâu dài, Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND xã Tam Chung lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm; tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, hoàn thiện hồ sơ đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của UBND xã Tam Chung; căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục sự cố sạt lở đất đá tại khu vực nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.