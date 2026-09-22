Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn

Video: Hiện trạng điểm sạt lở trên đèo Prenn, chiều 22-9. Thực hiện: ĐOÀN KIÊN

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, 5 và áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt có nhiều đợt mưa lớn từ tháng 8-2026 đến nay đã gây sạt trượt đất, đá thường xuyên tại nhiều vị trí trên tuyến đường đèo Prenn.

Khu vực bị sạt lở trên đèo Prenn. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, tại hiện trường, cơ quan chức năng bố trí sẵn một máy múc chuyên dụng để sẵn sàng đào, xúc, di chuyển đất đá rơi từ taluy dương xuống mặt đường đèo Prenn.

Chiều 22-9, trên khu vực đèo Prenn tiếp tục ghi nhận mưa lớn, nước từ phía sườn đồi mang theo bùn nhão tràn xuống phía dưới. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại chân đồi, những tấm chắn bê tông lớn được xếp để ngăn bùn nhão tràn xuống mặt đường. Giải pháp tạm thời này không làm gián đoạn lưu thông qua đèo, cũng như giảm nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đây.

Cơ quan chức năng sử dụng những khối bê tông chắn bùn nhão chảy ra mặt đường đèo Prenn, chiều 22-9. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Theo quyết định công bố tình huống khẩn cấp, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tổ chức trực ban tại công trình 24/24, quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt của công trình.

UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ, phạm vi và nguyên nhân sạt lở tại Km225+250; đề xuất ngay phương án xử lý, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn, giao thông thông suốt.

Như Báo SGGP phản ánh, trong những ngày gần đây, do mưa lớn kéo dài, tại khu vực đèo Prenn liên tiếp xảy ra sạt lở đất, đá ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện.

Bảng cảnh báo được đặt từ xa để hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực sạt lở. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Dù các đơn vị và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, dọn dẹp hiện trường nhưng khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở do quá trình san bạt đồi thông để thi công mở rộng đường đèo, nhiều đoạn không có taluy bảo vệ...