Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn
Chiều 22-9, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường đèo Prenn, phường Xuân Hương – Đà Lạt do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài.
Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, 5 và áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn phường Xuân Hương – Đà Lạt có nhiều đợt mưa lớn từ tháng 8-2026 đến nay đã gây sạt trượt đất, đá thường xuyên tại nhiều vị trí trên tuyến đường đèo Prenn.
Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, tại hiện trường, cơ quan chức năng bố trí sẵn một máy múc chuyên dụng để sẵn sàng đào, xúc, di chuyển đất đá rơi từ taluy dương xuống mặt đường đèo Prenn.
Tại chân đồi, những tấm chắn bê tông lớn được xếp để ngăn bùn nhão tràn xuống mặt đường. Giải pháp tạm thời này không làm gián đoạn lưu thông qua đèo, cũng như giảm nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông qua đây.
Theo quyết định công bố tình huống khẩn cấp, cơ quan chức năng sẽ tiến hành tổ chức trực ban tại công trình 24/24, quan trắc, theo dõi và đánh giá diễn biến thiên tai, sự dịch chuyển, nứt gãy, sạt trượt của công trình.
UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao Sở Xây dựng khẩn trương khảo sát, đánh giá mức độ, phạm vi và nguyên nhân sạt lở tại Km225+250; đề xuất ngay phương án xử lý, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn, giao thông thông suốt.
Như Báo SGGP phản ánh, trong những ngày gần đây, do mưa lớn kéo dài, tại khu vực đèo Prenn liên tiếp xảy ra sạt lở đất, đá ảnh hưởng tới việc lưu thông của các phương tiện.
Dù các đơn vị và chính quyền địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý, dọn dẹp hiện trường nhưng khu vực này vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở do quá trình san bạt đồi thông để thi công mở rộng đường đèo, nhiều đoạn không có taluy bảo vệ...
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/cong-bo-tinh-huong-khan-cap-ve-thien-tai-tren-deo-prenn-post872833.html