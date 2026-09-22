Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại một số tuyến quốc lộ ở Thái Nguyên

Vết nứt xuất hiện trên đường do mưa bão kéo dài tại Thái Nguyên. (Nguồn: Công an nhân dân)

Theo quyết định của Bộ Xây dựng, các vị trí bị ảnh hưởng gồm Km130+950, Km148+400, Km202+130 trên Quốc lộ 3 và Km120+650 trên đường Hồ Chí Minh, thuộc phạm vi quản lý của Khu Quản lý đường bộ I.

Đợt mưa lớn trong khoảng thời gian từ ngày 18/8 đến 8/9 đã gây hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí trên. Tình trạng hư hỏng được đánh giá có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến an toàn tính mạng của người dân và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Bộ Xây dựng giao Cục Đường bộ Việt Nam và Khu Quản lý đường bộ I theo phạm vi quản lý triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai. Các đơn vị có trách nhiệm rà soát, xác định cụ thể mức độ hư hỏng công trình, đề xuất giải pháp sửa chữa, khắc phục và ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp theo quy định.

Sau khi hoàn thành việc thi công công trình khẩn cấp, Cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng để làm cơ sở xem xét công bố kết thúc tình huống khẩn cấp về thiên tai.

Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam và Giám đốc Khu Quản lý đường bộ I chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Xây dựng về các nội dung báo cáo thiệt hại, hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông tại các vị trí nêu trên.

Vụ Vận tải và An toàn giao thông thuộc Bộ Xây dựng được giao nhiệm vụ đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai công tác khắc phục hậu quả thiên tai đối với kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.