Công bố tình huống khẩn cấp thiên tai sạt lở đất đá tại miền núi Thanh Hoá

Nhà dân bị ngập tập trung ở phường Hàm Rồng và các xã Kim Tân, Nông Cống, Hoạt Giang… Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Ngày 19/9, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 3088/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp thiên tai sạt lở đất đá taluy dương, tuyến đường giao thông từ xã Mường Lát đi bản Chim xã Nhi Sơn thuộc địa bàn bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là tuyến đường đã xảy ra sạt lở đất nghiêm trọng phía taluy dương trên tuyến đường giao thông từ xã Mường Lát đi bản Chim xã Nhi Sơn, và xuất hiện cung trượt có chiều cao trung bình khoảng 70m. Hiện trạng, đất đá sạt lở đã vùi lấp hoàn toàn mặt đường trên phạm vi dài khoảng 90m, gây ách tắc giao thông cục bộ và tiếp tục có nguy cơ sạt xuống tuyến đường khi có mưa lớn, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của 149 hộ/645 khẩu của bản Cân Tân Hương.

Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND xã Tam Chung tiếp tục duy trì việc cắm biển cảnh báo, lập rào chắn tại khu vực nguy hiểm đang sạt lở, không để người và phương tiện đi vào khu vực nêu trên khi xảy ra mưa, bão. Đồng thời, có phương án điều tiết đảm bảo giao thông đi lại của người dân trong khu vực; chủ động triển khai “bốn tại chỗ”, để khắc phục đảm bảo giao thông và đề xuất hỗ trợ khi vượt quá khả năng, thực hiện các biện pháp thông tin, tuyên truyền, cảnh báo rộng rãi về vị trí sạt lở, để nhân dân biết, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Thanh Hóa cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ UBND xã Tam Chung trong quá trình thực hiện, đảm bảo theo đúng quy định. Các cơ quan báo chí có trách nhiệm thông tin, cảnh báo về tình huống khẩn cấp nêu trên để người dân và các tổ chức, cá nhân liên quan biết, chủ động phòng tránh.

Về biện pháp khắc phục lâu dài, UBND tỉnh giao UBND xã Tam Chung lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ năng lực, kinh nghiệm, tổ chức kiểm tra, khảo sát, đánh giá cụ thể về phạm vi, quy mô, mức độ sạt lở và xác định phương án xử lý phù hợp, hoàn thiện hồ sơ đề xuất và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hỗ trợ kinh phí để đầu tư và triển khai thực hiện, đảm bảo ổn định lâu dài theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất của UBND xã Tam Chung, căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc hỗ trợ kinh phí xử lý, khắc phục sự cố sạt lở đất đá tại khu vực nêu trên.

Theo báo cáo của các địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến mực nước trên các sông Bưởi, sông Yên đã trên Báo động 3, một số sông khác nước cũng lên nhanh. Việc nước sông dâng cao kèm mưa lớn, đã khiến nhiều khu vực trên địa bàn Thanh Hóa bị ngập nước nặng.

Tại phường Hàm Rồng, nước sông Mã dâng cao khiến khoảng 1.000 hộ dân với trên 3.500 khẩu vùng ngoại đê phường Hàm Rồng bị ngập lụt nặng, nhiều vị trí nước ngập nửa nhà. Trước nguy cơ nước lũ có khả năng dâng cao, địa phương đã huy động lực lượng, phương tiện, ca nô di dời người dân và tài sản vùng ngoại đê đến nơi an toàn.

Theo ông Lê Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND phường Hàm Rồng cho biết, ngay sau khi nước sông dâng cao gây ngập nhà dân, UBND phường đã cử đơn vị túc trực 24/24 giờ, đồng thời di dời các hộ dân bị ngập lụt đến nơi an toàn. Hiện UBND phường vẫn đang cử bộ đội, dân quân, công an trực tại các vị trí ngập lụt, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết, ngay sau khi nước rút phường cũng sẽ tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Theo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa, từ 13/9 đến hôm nay, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 400 - 600 mm, một số nơi có lượng mưa lớn. Hiện mực nước trên các sông đang có xu thế giảm, riêng mực nước trên sông Bưởi tại xã Kim Tân là trên báo động 3 là 0,8 m, mực nước trên sông Yên trên báo động 2 là 0,62 m, mực nước trên sông Cầu Chày trên báo động 3 là 0,16 m…

Tại thời điểm cao nhất, các địa phương đã chủ động sơ tán 2.279 hộ/8.223 khẩu đến nơi an toàn (thuộc 71 xã, phường), đến nay đã có 890 hộ/3.176 khẩu (thuộc 31 xã, phường) đã trở về nhà sinh hoạt bình thường, còn lại 1.389 hộ/5.047 khẩu đang ở nơi sơ tán và được cung cấp đầy đủ lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết. Ngoài ra, mưa lớn cũng gây ngập cục bộ đường vào các khu dân cư thuộc 24 xã, phường với tổng số dân bị ảnh hưởng là 4.142 hộ/16.111 khẩu, đến nay đã có 2.907 hộ/11.998 khẩu trên địa bàn 12 xã đã trở lại bình thường, và còn lại 1.235 hộ/4.113 khẩu vẫn bị ảnh hưởng.

Về nhà ở đến thời điểm hiện tại còn 8.433 hộ có nhà bị ngập, 5 nhà bị sập đổ sập, 50 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất, đá lăn. Về cơ sở giáo dục có Trường THCS Nghi Sơn bị hư hỏng, Trường mầm non Yên Thọ bị sập 35m2 tường rào, 3 điểm trường tại xã Hoạt Giang bị ngập nước.

Về thủy lợi, mưa lũ đã làm bờ tả kênh tiêu T2 xã Tống Sơn (trong nội đê sông Hoạt) bị vỡ với chiều dài 35 m, hiện Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã đang chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư để sẵn sàng hàn khẩu đối với đoạn kênh bị vỡ khi nước rút. Tại xã Hoạt Giang, mưa lũ đã làm sập tường hậu bể xả trạm bơm Hà Yên 1 với chiều dài 18 m, hiện xã đã hoành triệt cống xả tiêu ngăn không cho nước vào đồng, ngoài còn có 231 m kênh mương nội đồng thuộc xã Biện Thượng hư hỏng, 3 đập dâng bị hư, cuốn trôi, 1 hồ chứa bị hư hỏng tràn xả lũ, 1 cống bị xói lở.

Hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước. Ảnh: Hoa Mai - TTXVN

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa cũng có 2 sự cố đê điều, gồm sạt mái đê phía đồng đoạn K34+800 - K34+840 đê hữu Cầu Chày xã Thiệu Hóa, với cung sạt dài 40 m, và sạt mái đê phía đồng đoạn từ K3+050 - K3+065 đê hữu Cầu Chày xã Xuân Tín, cung sạt dài 15 m. Các sự cố đê điều đã hoàn thành công tác xử lý giờ đầu xong theo phương châm “4 tại chỗ” đảm bảo an toàn công trình.

Trong sản xuất nông nghiệp, đến thời điểm hiện tại, tổng diện tích cây nông nghiệp bị ngập là 7.805 ha, gồm 4.669 ha cây lúa, 1.830 ha cây rau màu, 1.306 ha cây mía, 3.451 ha nuôi thủy sản bị vỡ; 32 ha muối bị hư hỏng, 11.802 gia cầm bị chết. Về công nghiệp, có 12 cột điện hạ thế bị đổ gãy, hiện các đơn vị đã hoàn thành việc khắc phục.

Trên các tuyến đường giao thông, hiện tại còn 2 vị trí sạt lở gây tắc đường tại quốc lộ 16 thuộc xã Yên Khương và xã Tam Lư, trên tỉnh lộ còn 1 vị trí sạt lở gây tắc đường thuộc đường tỉnh 519 tại xã Vạn Xuân. Về tình hình hư hỏng đường quốc lộ, tỉnh lộ, bị sạt taluy dương tại 353 vị trí với khối lượng khoảng 64.083 m3, sạt taluy âm tại 23 vị trí với tổng chiều dài 330 m; hư hỏng, sụt lún, nứt mặt đường tại 2 vị trí thuộc quốc lộ 15C và quốc lộ 47 với diện tích khoảng 293 m2.

Tại các tuyến giao thông nông thôn có 26 vị trí sạt lở, hư hỏng nhưng vẫn có đường khác để đi, 5 cầu tràn bị hư hỏng, hiện vẫn còn 26 vị trí bị ngập nước trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, và có 7 vị trí quốc lộ bị ngập gây tắc đường. Hiện các đơn vị quản lý đường bộ đã lập rào chắn, cắm biển cảnh báo, hướng dẫn tham gia giao thông đảm bảo an toàn.

Hiện nước đang bắt đầu rút, chính quyền các địa phương vẫn đang bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn giao thông tại các ngầm, tràn để đảm bảo an toàn cho người dân, huy động tối đa các nguồn lực để xử lý các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều đảm bảo an toàn khi có tình huống. Đồng thời, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra tại các địa phương./.